Zoufalé lidi, kteří chtěli před komunistickým režimem utéct na Západ, chladnokrevně popravoval a doma měl sbírku jejich věcí. Na to, kolik lidí měl bestiální vrah Hubert Pilčík (†60) na svědomí, se nikdy nepřišlo a on si vzal své tajemství do hrobu. Vyšlo ale najevo, že kromě vraždění měl na svědomí také věznění, mučení a zneužívání teprve 12leté Daniely, jejíž příbuzné předtím zabil. Jeden z nejhorších sériových vrahů československé historie si vzal své tajemství do hrobu. Od sebevraždy bestiálního vraha Huberta Pilčíka uplynulo 70 let.