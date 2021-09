Fotka se známým hercem nebo s odsouzeným vrahem? Jako by to bylo jedno. Alespoň některým. Slovenský rapper Rytmus a bojovník MMA Atilla Végh pobouřili mnoho lidí, když vyšlo najevo, že se v leopoldovské věznici vyfotili s doživotně odsouzeným čtrnáctinásobným vrahem Mikulášem Černákem. Oba se navíc na snímku usmívají, jako kdyby snad mezi nimi nestál nejhorší sériový vrah slovenské historie. Otázkou je, jak se vůbec k vrahovi a ostatním odsouzencům do vězení dostali...