Okresní soud v Novém Jičíně v úterý uznal pět manažerů stavebních firem vinnými za pád mostu ve Studénce v roce 2008, po němž zahynulo osm lidí. Zdeněk M. a Oldřich M. z firmy Bögl & Krýsl dostali 3,5 roku vězení nepodmíněně. Petr J. a Michal F. ze společnosti Ostravské dopravní stavby (dnes Eurovia) a Miroslav K. z firmy Bögl & Krýsl dostali podmíněné tresty. ČTK to řekla mluvčí soudu Pavla Nippertová.

Neštěstí se stalo 8. srpna 2008. Do trosek zříceného silničního mostu narazil mezinárodní rychlík. Osm cestujících tragédii nepřežilo a skoro 100 dalších utrpělo zranění, někteří s dlouhodobými následky.

Právník společnosti Bögl & Krýsl předložil k odvolacímu jednání nový revizní posudek. Nippertová řekla, že soudce Jaromír Pšenica dnes ale posudek jako důkaz odmítl. Dokazování tak skončilo a jednání pokračovalo závěrečnými řečmi, na něž odpoledne navázalo vyhlášení rozsudku. Státní zástupce žádal nepodmíněné tresty, obhájci zproštění viny.

Úterní rozsudek je u novojičínského senátu třetí v pořadí. Obžalovaných bylo původně deset. V roce 2017 je soud všechny zprostil viny, protože se podle něj nepodařilo prokázat, proč přesně most spadl a že by za to mohli právě obžalovaní. Státní zástupce se proti tomu odvolal a Krajský soud v Ostravě v následujícím roce rozsudek zrušil a vrátil případ okresnímu soudu.

V roce 2019 novojičínský soud opět vynesl zprošťující rozsudek. Krajský soud loni v případě pěti obžalovaných zprošťující rozsudek potvrdil, ovšem u druhé poloviny obviněných prvoinstanční zproštění viny zrušil a nařídil nové projednání jejich případu. Okresní soud se nyní musel řídit jeho závazným pokynem.