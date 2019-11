Novojičínský okresní soud uzavřel případ vlakového neštěstí z 8. srpna 2008 ve Studénce. Zemřelo při něm osm lidí, dalších 95 lidí utrpělo zranění, mnozí s doživotními následky. Škoda přesáhla 177 milionů. Nikdo za to podle soudu ale nemůže! Rozhodl tak už podruhé. Případ, který se táhne již 10 let, ale rozhodně nekončí.

„Dokazování skončilo, další návrhy zamítám,“ řekl soudce Jaromír Pšenica v soudní síni, do níž spolu s obhájci napochodovalo šest z deseti mužů, obžalovaných již v roce 2010 z obecného ohrožení.

Deset manažerů, šéfů stavebních firem, živnostníka i úředníka kvůli železničnímu neštěstí ve Studénce soudí v Novém Jičíně. Poprvé je soud viny zprostil, proti tomu se odvolal žalobce Aleš Kopal ke krajskému soudu a ten vrátil případ zpět do Nového Jičína.

Vinu svádí jedni na druhé

Před vynesením rozsudku pronášeli žalobce, ale i obhájci a sami obžalovaní závěrečné řeči. Mluvilo sedm z deseti obžalovaných manažerů stavebních firem a jeden úředník, ostatní se z jednání písemně omluvili. Jedni sváděli vinu na druhé.

Žalobce Aleš Kopal si přál za obecné ohrožení dát nepodmíněný trest obžalovaným od tří do šesti let. „Před samotným pádem mostu došlo během stavby k mnoha pochybením. S konstrukcí manipulovali pracovníci firmy Bögl a Krýsl,“ řekl.

Právě chybnou manipulací podle něj most spadl a to bezprostředně před jedoucí vlak, který do něho narazil. „Příčina pádu mostu dodnes objasněna dle mého mínění nebyla,“ pronesl naopak v závěrečné řeči obhájce Radek Ondruš.

Cestující jsou zhnusení

Před soudem podle něj mel stát projektant, stavební dozor, pracovníci bezpečnosti práce, ale třeba také pracovníci drah, kteří mohli během stavby nechat v daném úseku vlaky jezdit sníženou rychlostí. „To jsou fatální selhání,“ konstatoval Ondruš.

V případu figurovalo několik znaleckých posudků, přičemž jejich výsledky byly protichůdné.

„Nemohu uvěřit, jak se soud postavil k tomuto politováníhodnému případu. My koupili jízdenky a chtěli jet, kam jsme potřebovali. Někdo za tragédii může, a my se zřejmě nikdy nedozvíme, kdo to je,“ je skeptická k verdiktu soudu zdravotní sestra Naděžda Tomčíková (59), která tehdy vlakem jela domů z lázní, a pomáhala ošetřovat zraněné.

Případ neskončil, obě strany se odvolaly, případ půjde opět ke krajskému soudu…

