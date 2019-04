Býk

Náhodou se připletete do cesty zajímavé pracovní nabídce. Možná byste o ní měli popřemýšlet. Pokud se na změnu práce necítíte, zkuste si domluvit aspoň brigádu, je to lukrativní aktivita. Se změnou vizáže jste spokojeni a ocení to i opačné pohlaví.