Novinář Peter Earle byl hlavním reportérem ve věci skandálu tehdejšího britského ministra války Johna Profuma. Ten měl mít poměr se striptérkou Christine Kellerovou. Avšak mezi další striptérčiny milence patřil i sovětský vojenský atašé Jevgenij Ivanov. To mohlo vést k ohrožení státního tajemství. Spor v roce 1961 vyvolal kolaps konzervativní vlády Harolda Macmillana, informoval Daily Mail.

Mimořádná sbírka zpravodajských souborů studené války uchovávaná v pražském archivu tajné policie vrhla nové světlo na novináře Earleho. Dokumenty prokázaly, že nejenže byl redaktor členem komunistické strany v Británii, ale měl být tajným donašečem Státní bezpečnosti v Československu. Pravidelně se stýkal s Karlem Pravcem, který sídlil na československé londýnské ambasádě. Tomu donášel šťavnaté skandálky z míst nejvyšších politických špiček.

Právě Pravec se snažil pro StB tahat z Earleho informace. Při setkání v Soho v březnu 1967 se reportér Earle rozpovídal o své politické příslušnosti a podle spisů popsal, že je členem britské komunistické strany.

Earle strávil většinu svého života v News of the World, v redakci dělal pětadvacet let. Rozkryl například atentát na bulharského disidenta Georgiho Markova. „Denně byl schopen vykouřit 60 cigaret a vypít láhev skotské,“ popisovali ho jeho známí.

„Jsem překvapený, že byl Earle i v šedesátých letech komunistou, ale možná to pro něj nebylo tak důležité. Nicméně Moskva v té době cenila zuby a on si za svým komunismem i tak stál,“ uvedl bývalý reportér BBC Tom Mangold.

„Nemyslím si, že komunismus byl ve věci skandálu Profumo velkým problémem, ale samozřejmě v té době jsme se snažili z toho udělat velký problém, protože mít špiony, komunisty, CIA, MI5, MI6 a Christine Keelerovou na své straně - to byl sen,“ vysvětlil.

„Jak už bylo řečeno, Češi to všechno bedlivě sledovali a museli být velmi dobří ve sbírání věcí, které by mohly být později použity k vydírání,“ dodal.

Earle zemřel v roce 1997 ve věku jednasedmdesáti let. Samotný Pravec by měl být stále naživu. Když ho novináři v roce 2019 vystopovali v New Jersey, nejdřív tehdy osmaosmdesátiletý muž mlčel. Zmohl se na jediné prohlášení. „Nebudu mluvit o tom, co se dělo v šedesátých letech. Je to už hodně dávno a já o tom mluvit nechci,“ měl uvést.

