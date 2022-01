Příběh Dusti Talaverové dostane i silné povahy. Třiadvacetiletá blondýnka pocházející z amerického státu Colorado byla v neděli doma. Zrovna se dívala z okna svého bytu, když viděla, jak se tři děti pohybují kolem tamního jezírka. „O několik vteřin později jsem viděla, jak se propadly. Instinkt mi velel běžet ven a pomoci jim. Obula jsem si boty a vyběhla. Nikdo nebyl venku, takže to znamenalo, že to musím být já. Věděla jsem, že jsem to já, kdo to musí udělat,“ uvedla podle britského deníku Daily Mail s tím, že se vrhla do mrazivé vody jezírka, které má hloubku víc než čtyři metry.

Dvě minuty pod ledem

V Coloradu toho odpoledne teploty spadly čtyři stupně pod nulu. Z vody nejprve vytáhla čtyřletou holčičku, následně jedenáctiletého chlapce, ovšem šestiletou holčičku se jí vytáhnout nedařilo. Na pomoc jí přiběhl šestnáctiletý chlapec, který je příbuzným dítěte. Vrhl se do mrazivé vody a oběma pomohl ven. Když na místo dorazila policie, už byli všichni v bezpečí na břehu.

Šestiletá holčička byla pod vodou déle než dvě minuty. Nedýchala a záchranáři jí museli oživovat. Ovšem podle výše zmíněného deníku je již ve stabilizovaném stavu v nemocnici a očekává se, že se uzdraví. Policii Talaverová sdělila, že „ji nezajímalo její bezpečí, protože se jednalo o děti a potřebovaly pomoci.“ „Mám čtyři chlapce. To, co Dusti udělala, bylo úžasné. Když jsme se vrátili na stanici, povídali jsme si o tom, jak neskutečně byla statečná. Doufám, že kdyby se něco takového někdy stalo mým dětem, někdo jako ona by byl poblíž,“ uvedl hasič Cory Sudden.

