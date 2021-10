„Příjemný chlapík, byl tu každý den,“ uvedla pro deník New York Post Dawn Talaski, spoluvlastnice baru, kde Gregory vyhrál pohádkové jmění. Gregory si mohl v přepočtu milion korun vyzvednout hned, ale neměl pro zpeněžení výhry potřebnou dokumentaci. „Za týden se vrátil a koupil všem drink, ale pořád neměl ty papíry,“ popsala Talaski.

„Chyběla mu karta sociálního pojištění, tak o jednu požádal,“ dodala žena. Poté ale jako by se po Gregorym slehla země. Na místě se od té doby neobjevil. Později do baru, kde si muž vsadil, dorazil i Jarvisůf šéf, aby oznámil, že šťastlivec nepřišel ani do práce.

V pátek odpoledne přišla zdrcující zpráva. Jeden z obyvatel soukromé pláže ve městě Huron County nahlásil policii, že se poblíž lodi, která patřila výherci, objevilo bezvládné tělo. Šlo o čerstvého milionáře. „Myslíme si, že chtěl uvázat svou loď, ale upadl a udeřil se do hlavy,“ uvedl šéf policistů Kyle Romzek. Pitva posléze potvrdila, že se Gregory opravdu utopil po ráně do hlavy.

„Měl v plánu vybrat si ty peníze a vydat se za ségrou a tátou do Severní Karolíny,“ popsala truchlící Dawn Talaski. Samotný tiket se podařilo lidem dostat z vody a předali ho příbuzným oběti.