V šíření kouře z požáru u Hřenska v Českém Švýcarsku sehrála roli rychlost větru, zvýšená příchodem studené vlny do Česka. Starší lidé a lidé se zdravotními potížemi by se v kouřem zasažených oblastech měli vyvarovat náročnějším aktivitám, uvedl Jáchym Brzezina, vedoucí oddělení kvality ovzduší ČHMÚ. Zápach kouře je patrný i stovky kilometrů od ohniska požáru. Hasiči od rána evidují v Ústeckém, Libereckém, Pardubickém a Středočeském kraji a také v Praze velký počet volání s nahlášením zápachu kouře. Kouř se podle ČHMÚ dostal i do severní části Vysočiny. Pro Blesk Zprávy situaci zhodnotila i meteoroložka Dagmar Honsová.

„Vlivem přechodu studené fronty se kouř z ohně rozšířil zejména do středních, východních Čech až nad Vysočinu. Během dne bude foukat mírný severozápadní vítr, který bude slábnout až večer. V noci na středu bude slabý – proměnlivý do 4 metrů za sekundu, ve středu během dne přechodně zesílí na mírný o rychlosti do 7 metrů za sekundu. Do čtvrtka se žádné významné srážky v postižené oblasti vyskytovat nebudou,“ uvedla pro Blesk Zprávy meteoroložka Dagmar Honsová.

„Možná některé z Vás ve středních a východních Čechách dnes probudil neobvyklý zápach ve vzduchu. Jedná se o kouř z požáru v okolí Hřenska. Se změnou větru za frontou na severozápadní proudění se totiž dostává tento kouř velmi daleko až do oblasti středních, východních Čech a severních oblastí Vysočiny,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav na svých sociálních sítích.

K viditelnosti kouře přidal snímky ze staničních sítí ceilometrů. „Tyto přístroje laserovými paprsky snímají kolmo vzhůru sloupec atmosféry a detekují tak například oblaka, srážky, mlhu - a také kouř a prachové částice ve větší koncentraci,“ vysvětlil ČHMÚ. Pro celou oblast České republiky platí výstraha před požáry.

12:15 Po Polsku přislíbila pomoc při hašení požáru v NP České Švýcarsko i Itálie a Slovensko. 11:32 Fotograf Filip Molčan na Twitteru uvedl, že plameny se blíží k obci Janov. 11:28 Podle hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera (ANO) je nejhorší situace u obce Mezná. „Nejvíc jednotek je aktuálně u obce Mezná, kde úplně shořely tři budovy, další dvě oheň poškodil částečně,“ sdělil ČTK Schiller. Požár se podle hejtmana zatím dál nešíří, situaci však může ještě ovlivnit počasí. Pravou stranu v Hřensku se podařilo zabezpečit. Zobrazit celý online

Každý rok se přitom těšíme na teplé a suché počasí. Pokud ale trvá příliš dlouho, přináší nebezpečí vzniku požáru v přírodním prostředí – v lese, na louce nebo travních porostech, upozorňuje Honsová. Světová meteorologická organizace (WMO) navíc varuje, že změna klimatu a změna využívání půdy způsobí, že se počet celoročních lesních požárů zvýší do roku 2030 až o 14 procent.

„Samotné šíření emisí závisí zejména na tom, jaké jsou aktuální meteorologické a rozptylové podmínky. Primárně je to tedy rychlost a směr větru, a potom částečně také (teplotní) zvrstvení, když je třeba teplotní inverze,“ uvedl Brzezina, který působí na pracovišti ČHMÚ v Brně. „Ale v tuto chvíli tam hraje roli právě rychlost větru,“ podotkl expert.

Proč se šíří kouř tak daleko?

Meteorolog popsal, že příchod studené fronty na území Česka způsobil vyšší rychlost větru a rychlý nárůstu koncentrací emisí.

„Je logické, že se to z místa požáru začne rozfoukávat. A nestoupá to jen nahoru, ale šíří se to i do prostoru. S tím, že obecně to platí přesně naopak. Obecně říkáme, že když fouká, tak se kvalita ovzduší zlepší. Neboť v místě, kde hoří, bývá teoreticky kvalita ovzduší maličko lepší, pokud se to rozfouká do okolí,“ uvedl Brzezina.

„Takže je to velmi individuální, záleží na konkrétní situaci. A pak ten směr větru udává, kam se to bude šířit,“ dodal expert s tím, že dnes to bylo primárně na jihovýchod.

„Na stanici Děčín, která je blíže požáru, se důsledky zatím zas tak výrazně neprojevovaly, naopak na stanici Česká Lípa, která leží jihovýchodně od ohniska požáru, koncentrace dnes ráno prudce narostly a pak zase klesly, jak přešla studená fronta a zvýšila a snížila se rychlost větru,“ dodal Brzezina. Upozornil na to, že podle ranních údajů ceilometru byl kouř patrný i na Vysočině. „Tady na jižní Moravě už poměrně dlouho prší, což velmi pomůže tomu, aby se tady znečištění moc neprojevovalo,“ dodal odborník.

Větrat krátce, omezit fyzické aktivity

V místech více zasažených kouřem podle něj platí stejná doporučení jako u smogových situací. „Není to život ohrožující stav. Zároveň by si ale v místech, která jsou ohnisku blíže, měli dávat pozor starší osoby, lidé s chronickými potížemi, děti a těhotné ženy. Je třeba omezit náročné fyzické aktivity ve venkovním prostředí, při nichž toho člověk nadýchá víc. Pokud je kouř patrný déle, tak je třeba větrat jen krátce, zato intenzivně,“ doporučil Brzezina.

„Hodnoty, které pozorujeme, ale nejsou na hranici například smogových situací,“ uzavřel expert.

Pozor na otevřený oheň v přírodě

Rozsáhlý požár v NP České Švýcarsko vypukl v neděli ráno a v pondělí večer se přiblížil k Hřensku.

Na riziko požárů mají vliv – teplota, sucho, vlhkost vzduchu a rychlost větru. Lesy sice dokážou zpomalit nástup sucha, ale při intenzivním suchu se výrazně projeví i tam.

Jak zabránit ekologickým škodám způsobeným vzniku požárů? Rozhodně dodržovat následující pravidla: nepohybovat se v přírodě s otevřeným ohněm – neškrtat, nekouřit, nepoužívat přenosné vařiče, nepouštět lampióny štěstí.

Pozor na to, kde parkujete – suchá tráva může chytnout od rozžhaveného výfuku nebo katalyzátoru.

Velké nebezpečí vzniku požáru ale v přírodě také vzniká, pokud někde leží jen tak pohozená sklenice – třeba od okurek, plastová láhev nebo někoho poztrácené brýle. To vše může zafungovat jako čočka lupy a zažehnat oheň - sklo může za jistých okolností fungovat jako lupa a koncentrovat sluneční energii do jednoho bodu s takovou intenzitou, že zapálí třeba suché list.