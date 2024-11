Aneta (†23) se měla sama bodnout do srdce? Podívejte se na další případy podezřelých sebevražd

Mateusz Kawecki, stavební dělník z Polska, zmizel v březnu 2018, když jel z německého Hannoveru, kde žil se svým otcem, do Polska za svou snoubenkou, která čekala jejich první dítě. Mateusz se vydal na cestu pozdě v noci, aby dorazil do vesnice Lipia Góra v severozápadním Polsku brzy ráno. Po posledním telefonátu s otcem se však jeho telefon odmlčel. Navzdory snahám rodiny i pátrání policie se po Mateuszovi slehla zem, a to i s jeho vozem, který dodnes nebyl nalezen.

O šest měsíců později našla rodina jeho rozložené tělo ve stodole na jejich pozemku v malé vesnici Hutków, na druhém konci Polska. Tělo bylo objeveno bez hlavy, a přestože okolnosti vzbuzovaly mnoho otázek, policie případ označila za sebevraždu, což u rodiny i veřejnosti vyvolalo šok a řadu pochybností.

Navíc rodina tvrdila, že stodolu často používali, což by znesnadňovalo přehlédnutí visícího těla. Objevily se i další zvláštní nálezy, jako Mateuszova bota s nohou uvnitř, vyražené zuby v oděvu a předměty v batohu, včetně džusu, který údajně nepil. Navzdory nátlaku rodiny a médií policie uzavřela případ jako sebevraždu a odmítla ho znovu otevřít.