Policista Mário zastřelil syna Adámka?! Před tragédií poslal tajemnou SMS

Smutná událost se odehrála v okamžiku, kdy Máriova manželka Miška (31) odešla na nákup, a po návratu se už nemohla dostat do bytu. Když se sousedy násilně vstoupila dovnitř, objevila hrůznou scénu, která ji bude pronásledovat po zbytek života.

Celá tragédie je o to bolestnější, že Mário působil v rodině jako stabilní opora. Podle Miščina otce Pavla byl Mário vnímán jako klidný a spořádaný muž bez sklonů k agresi či závislostem. „Byl to pohodový a vyrovnaný člověk, měl jsem s ním dobrý vztah,“ svěřil slovenskému deníku Plus JEDEN DEŇ truchlící tchán. „Neumím si vysvětlit, co se stalo, proč mu tak přeplo," dodal smutně. Podle dostupných informací předcházela brutálnímu činu banální hádka mladých manželů. Pár se bral před rokem po několikaletém vztahu a navenek působil harmonicky.

Klíčovým okamžikem celé tragédie je tak Máriova poslední SMS zpráva. Tu poslal Mišce jen pár chvil před osudným činem. „Je třeba se naučit odpouštět,“ stálo v ní. Malý Adámek byl pro Mišku vytouženým dítětem. Její otec uvedl, že teď jen drží synkovy věci a prohlíží si v telefonu jeho fotky, zatímco pláče.

Vzhledem k tomu, že došlo k zapojení policisty, celou záležitost vyšetřuje Úřad inspekční služby Ministerstva vnitra Slovenské republiky. Matej Neumann, mluvčí ministerstva, uvedl, že kvůli citlivosti případu nemohou být poskytnuty bližší informace.