Srdcervoucí slova přítelkyně ubodaného Michala (†24): Bavili jsme se o svatbě i dítěti!

Sobotní oslavu narozenin si čtyřiadvacetiletý Michal užíval na plno. Měl tam své kamarády a také partnerku Eriku (22). Oba partneři už spolu i dlouhodobě bydleli. Ani jednoho rozhodně nenapadlo, že to je jejich poslední společný večer.

Během oslavy se totiž Michal pohádal se sedmnáctiletým Portugalcem, který na něj vytáhl nůž a zasadil mu pět bodných ran. I přes rychlý zásah záchranářů se nepodařilo udržet oslavence naživu. „Utíkal jsem za synem, bohužel jsem ho nestihl,“ sdělil pro slovenský deník Plus JEDEN DEŇ Michalův otec Josef, který byl v době tragédie v Bratislavě.

Nejúžasnější chlap na světě

Erika teď prožívá ty nejtěžší chvíle. „Mišku mi už nic nevrátí, ale chci, aby se tohle dostalo co nejdál, aby všichni věděli, že to byl ten nejúžasnější chlap na světě. Měl ten nejupřímnější úsměv a lásku. Navždy budu tvoje Dory,“ vzkázala do nebe své životní lásce zničená Erika.

Za pár dní měl pár oslavit sedmé společné výročí a oba partneři spolu plánovali budoucnost. „Byl to můj přítel se kterým jsme se bavili o svatbě i o děťátku,“ prozradila Erika.

Portugalec bude vzat do vazby

Incidentem se v současnou chvíli zabývá policie. Vyšetřovatel Krajského ředitelství Policejního sboru v Žilině vznesl proti Portugalci (17) obvinění za obzvláště závažný zločin vraždy. Okresní soud v Žilině také v polovině týdne rozhodl, že obviněný mladík bude vzat do vazby. Důvodem je podle zástupce mluvčího Radoslava Piecky obava, že se mladík bude chtít skrývat, aby se vyhl trestnímu stíhání.

„My víme, jak se to stalo, Michalova partnerka to všechno viděla, ale dokud nebudeme vyslechnuti policií, nebudeme se k tomu vyjadřovat,“ dodal k tragédii otec.