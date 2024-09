Smutné detaily smrti mámy a dítěte v Hostinném: Dcerka zemřela žízní…

„Na žádném z těl nebyly shledány známky násilí. Přesná příčina úmrtí bude předmětem dalšího znaleckého zkoumání, například z oboru toxikologie, kde do současné doby výsledky nejsou k dispozici. U ženy ve věku 42 let přichází v úvahu úmrtí z chorobných příčin. U nezletilé přichází v úvahu selhání organismu z příčiny dehydratace," uvedla policejní mluvčí Karolína Macháčková.

Sousedé se do bytu ninulý týden vydali poté, co několik dní nikoho z rodiny neviděli. To jim přišlo podivné. Uvnitř je čekalo děsivé odhalení. Mrtvá matka s dcerou a potácející se otec. Muž skončil v nemocnici, viditelná zranění neměl. Spkulovalo se, co se uvnitř mohlo odehrát, ve hře byla i otrava. Tu musí prokázat až znalecká zkoumání.

Podle CNN Prima NEWS mohly být máma s holčičkou mrtvé již několik dnů. Otec přitom byl s nimi v bytě. Sousedé spekulovali o možné otravě. Už v pátek na základě informací od záchranky místo prověřovali hasiči kvůli možnému úniku plynu. Žádný ale nezaznamenali.