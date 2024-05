Prostitutce (†23) pervitin od klienta nesedl: „Sněžení do rypáčku“ nepřežila, muž si odsedí 11 let

Tragický incident se odehrál v létě před třemi lety v děčínském hotelu. Tam si podle obžaloby zval Roman O. prostitutky. Před sexem jim podle soudu nabízel silný růžový pervitin. Mladá žena ale drogu nesnesla a zkolabovala. Obžalovaný muž ji nechal bez pomoci, podle jeho advokátů ji prý odmítala.

„Došlo k předávkování slečny poškozené, která v důsledku toho po týdnu boje lékařů v nemocnici Děčín zemřela. Jeho zákonnou povinností bylo jí poskytnout první pomoc. Podle kamerových záznamů ale neudělal vůbec nic,“ uvedl podle CNN Prima News soudce Martin Majchrák.

Státní zástupce František Stibor podotkl, že Roman O. měl mladé ženě přivolat záchranku hned. „Podle vyjádření soudního znalce by tak byla šance poškozenou zachránit,“ řekl žalobce. Obžalovaný nakonec pomoc přivolal asi po dvou hodinách, ale to už bylo pozdě. Žena vdechla zvratky a zemřela v nemocnici na otok mozku.

„V krizové situaci hleděl sám na sebe. Naše dcera pro něj neznamenala nic, to bylo prostě maso, které si koupil,“ sdělil u soudu otec zemřelé. Roman O. ale tvrdil, že všeho lituje a vyčítá si, co se stalo. Soud jej nakonec poslal na 11 let do věznice s ostrahou. Verdikt není pravomocný.