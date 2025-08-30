Blesk Ordinace se vrací: 5 špičkových nemocnic, vyšetření přímo na náměstích i vystoupení Michala Davida!

Udělejte něco pro své zdraví a zároveň se přijďte pobavit a případně něco pěkného vyhrát v tombole. Kdy? V průběhu celého září v pěti českých a moravských městech vždy od 12 do 18 hodin. Můžete absolvovat několik důležitých preventivních vyšetření, na která byste v běžné ambulanci dostali termín až za několik měsíců. Kromě toho prožijete i odpoledne plná zábavy, zpěvu, soutěží a setkání s hvězdami Ordinace v růžové zahradě 2.
Že má tato akce smysl, o tom svědčí, že všech pět zdravotnických zařízení jde do Blesk Ordinace opakovaně. Nemocnice Děčín je sice letošní nováček, patří však společnosti Krajská zdravotní, a. s., která se prostřednictvím svých nemocnic letos zapojuje už popáté.
Zeptali jsme představitelů nemocnic, ale i ministra zdravotnictví a ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny. Proč se i letos zúčastníte Blesk Ordinace?
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.