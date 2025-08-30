Blesk Ordinace se vrací: 5 špičkových nemocnic, vyšetření přímo na náměstích i vystoupení Michala Davida!

  • Přes 15 tisíc vyšetření zvládli lékaři v loňském ročníku. Letos si k prevenci můžete vychutnat i vystoupení Michala Davida.
    Největší zájem je tradičně o vyšetření kůže. Na termín u dermatologa se totiž čeká měsíce.
    Davy fanoušků na vystoupení zpěváka Michala Davida.
    Michal David dostane publikum na Blesk Ordinaci do varu.
    Udělejte něco pro své zdraví a zároveň se přijďte pobavit a případně něco pěkného vyhrát v tombole. Kdy? V průběhu celého září v pěti českých a moravských městech vždy od 12 do 18 hodin. Můžete absolvovat několik důležitých preventivních vyšetření, na která byste v běžné ambulanci dostali termín až za několik měsíců. Kromě toho prožijete i odpoledne plná zábavy, zpěvu, soutěží a setkání s hvězdami Ordinace v růžové zahradě 2.

    Že má tato akce smysl, o tom svědčí, že všech pět zdravotnických zařízení jde do Blesk Ordinace opakovaně. Nemocnice Děčín je sice letošní nováček, patří však společnosti Krajská zdravotní, a. s., která se prostřednictvím svých nemocnic letos zapojuje už popáté.

    Zeptali jsme představitelů nemocnic, ale i ministra zdravotnictví a ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny. Proč se i letos zúčastníte Blesk Ordinace?

  • 1.Ředitel VZP ČR Zdeněk Kabátek

    Naším cílem je, aby se prevence stala samozřejmou součástí života každého z nás. Blesk Ordinace lidem ukazuje, že udělat první krok může být jednoduché, rychlé a dostupné. I proto je pro nás přirozené být součástí a generálním partnerem této akce.

    Blesk Ordinace je skvělou příležitostí, jak lidem doslova přivést prevenci na dosah ruky. Možnost nechat si zdarma a bez objednání prověřit svůj zdravotní stav často odstartuje cestu k dalším vyšetřením a zdravějšímu životnímu stylu.

    Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeněk Kabátek Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeněk Kabátek | Blesk:Daniel Černovský

  • 2.Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

    Projekt Blesk Ordinace dlouhodobě podporuji, protože přináší lidem možnost jednoduše a bezplatně konzultovat svůj zdravotní stav s odborníky přímo v jejich městě. Jsem rád, že i letos Blesk Ordinace navštíví několik českých a moravských měst.

    Věřím, že i tentokrát pomůže stovkám lidí odhalit zdravotní rizika včas a motivuje je k péči o vlastní zdraví, protože prevence je opravdu základ zdravotní péče a je potřeba ji neustále podporovat. Sám mám v plánu navštívit letos všech pět ordinací po republice.

    Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek

  • 3.MUDr. Tomáš Hrubý, generální ředitel Krajské zdravotní

    4. září, Děčín – Masarykovo náměstí

    Těší nás, že se můžeme už popáté zapojit do projektu Blesk Ordinace. Tentokrát se setkáme s veřejností v Děčíně na Mírovém náměstí. Blesk Ordinace nám dává jedinečnou možnost ukázat práci našich zdravotníků a zároveň připomenout lidem, jakou roli hraje v jejich životě prevence. Věříme, že tento užitečný projekt inspiruje i ty, kteří si své zdraví zatím nehlídají, a ukáže jim, proč je to důležité.

    MUDr. Tomáš Hrubý, generální ředitel Krajské zdravotní nemocnice

  • 4.MUDr. Jiří Holan, MBA, předseda představenstva Nemocnice Písek

    9. září, Písek – Velké náměstí

    V písecké nemocnici se vedle léčby zaměřujeme také na prevenci, proto jsme už několikrát přijali – a moc rádi – nabídku aktivně se zapojit do Blesk Ordinace. Letos to bude potřetí. Akce pokaždé přilákala stovky zájemců o vyšetření. Vloni, kdy se nekonala, se řada z místních ptala, zda ji náhodou nepropásli, protože to by je moc mrzelo… Že má ordinace pod širým nebem opravdový smysl, jasně ukázaly její předešlé ročníky. Díky ní se podařilo zachytit například přednádorové stavy kůže, plicní onemocnění, šedý zákal, extrémně vysoké hodnoty krevního tlaku a cukru v krvi a další potíže. A to u lidí, kteří by jinak na preventivní vyšetření zřejmě nešli.

    MUDr. Jiří Holan, MBA, předseda představenstva Nemocnice Písek

  • 5.Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

    16. září, Brno – náměstí Svobody

    Blesk Ordinace je pro Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně již tradiční záležitostí. Letos se zúčastníme popáté a věřím, že ne naposled. Jsem velmi rád, že každý ročník akce přichází na náměstí Svobody více a více lidí. Je to jasný signál toho, že preventivní akce pro širokou veřejnost mají smysl a podobné aktivity budeme u nás v nemocnici podporovat i nadále.

    Letos jsme připravili dvanáct stanovišť, nově se bude prezentovat naše oddělení urgentního příjmu, které nabídne zájemcům ukázky první pomoci v různých situacích, které mohou potkat každého. Zájemci mohou samozřejmě počítat také se stanovením krevního tlaku, hladiny cukru v krvi, případně vyšetřením kožních znamínek či srdeční arytmie. Věřím, že tato preventivní vyšetření v rámci Blesk Ordinace přilákají na náměstí Svobody ještě více zájemců než v loňském rekordním roce.

    Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

  • 6.Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva a ředitel Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně

    23. září, Zlín – náměstí Míru

    Těšíme se, že zase budeme moci po dvou letech nabídnout široké veřejnosti v centru Zlína různá vyšetření a mluvit o prevenci. A hlavně je motivovat, aby chodili na preventivní vyšetření! Loni jsem zaznamenal zklamané reakce, že Blesk Ordinace nebude. Tak teď ji tady máme a jsme za to rádi.

    Ing. Jan Hrdý, předseda představenstva a ředitel Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně

  • 7.Prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

    30. září, Praha – Karlovo náměstí

    Myslím si, že každá osvětová akce týkající se péče o vlastní zdraví, má smysl. Opakovaně se totiž na těchto edukativně preventivních akcích pro širokou veřejnost najde řada lidí, kteří trpí závažným zdravotním problémem nebo potřebují alespoň odborné dovyšetření. Záchyt každého nemocného v časné fázi onemocnění dává lepší šanci na jeho uzdravení.

    Všeobecná fakultní nemocnice aktivně podporuje řadu screeningových programů, které jsou zaměřené na včasné odhalení onkologických onemocnění a dalších závažných zdravotních problémů naší populace, proto je jasné, že u projektu Blesk Ordinace naši odborníci nemohou chybět.

    Prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

  • 8.Šestileté partnerství

    Už šest let je generálním partnerem Blesk Ordinace Všeobecná zdravotní pojišťovna. V uplynulých pěti letech jejím stánkem prošlo mnoho lidí, kteří získali užitečné informace o příspěvcích naší největší zdravotní pojišťovny, zástupci poradili, jaké preventivní prohlídky jsou u lékařů zdarma, jaké benefity je možné využít. Velký zájem ze strany návštěvníků byl o aplikaci Moje VZP, s níž má pojištěnec své zdraví pod kontrolou snadno a rychle. Navštivte stánek VZP a zjistěte, že i letos má pojišťovna v nabídce zajímavé bonusy.

    Už šest let je generálním partnerem Blesk Ordinace Všeobecná zdravotní pojišťovna.

  • 9.Vyšetření s hity Michala Davida a Milana Peroutky

    Máte rádi hity Michala Davida? Přijďte si ho poslechnout a zazpívat si s ním. Letos kromě jediné, bude na každé štaci Blesk Ordinace! Ve Zlíně ho zastoupí zpěvák, herec a frontman kapely Perutě Milan Peroutka.

    Michal David dostane publikum na Blesk Ordinaci do varu.

  • 10.Ordinace v růžové zahradě 2

    Oblíbený seriál Ordinace v růžové zahradě 2 mohou diváci sledovat na Oneplay. Potkat se ale s herci naživo? Ano, v Blesk Ordinaci je to možné. A ještě si můžete odnést jejich autogram i společnou fotku.

    Video  Podívejte se, jak to v Blesk Ordinaci v Praze vypadalo loni.  - Blesk TV
    Video se připravuje ...

  • 11.Novinka: Péče o duši s Mojí psychologií

    Kolegové z lifestylového časopisu Moje psychologie se premiérově přidávají k Blesk Ordinaci. Skvělý časopis, určený všem, kdo touží lépe porozumět svým pocitům i pocitům svých blízkých, si pro návštěníky připravil testy, které prověří psychickou kondici a případná rizika závislosti. Výhodou je, že výsledky testů dostanete ihned. Rozhodně si nenechte ujít tuto jedinečnou příležitost.

    Kolegové z lifestylového časopisu Moje psychologie se premiérově přidávají k Blesk Ordinaci.

  • 12.Co je Blesk Ordinace

    Hlavní myšlenkou je přivést lidi na náměstí a nasměrovat je do stanů na důležitá preventivní vyšetření. Ta mohou mnoho nemocí objevit v počátečních stadiích, tedy dobře léčitelných. I loni se při vyšetřeních odhalilo hodně závažných diagnóz a lékaři si pacienty objednávali rovnou na další vyšetření do svých ambulancí.

    Loni vyšetření odhalila:

    ■ 42 nádorů kůže

    ■ 47 plicních onemocnění

    ■ 78 osob s neléčeným diabetem

    ■ 144 očních chorob

    ■ 119 velmi vysokých hodnot krevního tlaku

    ■ 68 srdečních chorob

    Pozor! Už v pondělí ZDARMA v deníku Blesk příručka Nemoc a peníze. 

     

    Video  Blesk Ordinace v Písku: Davy zájemců o prevenci »léčil« i Michal David!  - Kateřina Baranová, Lukáš Červený
    Video se připravuje ...

Články odjinud