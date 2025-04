Michaela M. porodila bratrovi Lukášovi tři dcery. On ale postupem času propadal pervitinu, žena si tak začala románek s jeho bratrem Milošem. Soužití ve třech ale rozhodně nedělalo dobrotu. Na denním pořádku byly hádky, fyzická napadení i trestní oznámení. Novopečený pár se loni v únoru rozhodl Lukáše zbavit! Vymysleli takřka ďábelský plán – otrávenou svíčkovou.

„Rozhodli se bratra usmrtit léky vmíchanými do jídla a nápojů, s navazujícím vpíchnutím vzduchu do jeho žíly, což by vedlo ke vzduchové embolii a následné smrti,“ stálo v obžalobě.

Kvůli droze neměl hlad

„Obžalovaný pozval poškozeného na oběd, kde mu obžalovaná připravila a nabídla k obědu svíčkovou omáčku, včetně nápoje s magnéziem. Do potravin přimíchala blistr léků,“ popsala žaloba způsob omámení nepohodlného muže.

„Jez, nebo tě nepustím k dětem,“ měla ho ponoukat Michaela. Poté, co by padl do bezvědomí, mu chtěli zapíchnout do těla prázdnou injekci, následkem toho by zemřel na embolii. „Poškozený ale předtím požil pervitin, díky tomu neměl vůbec chuť k jídlu, a odmítl svíčkovou omáčku a nápoj zkonzumovat,“ dodává žaloba.

Nechtěl jsem bratra zabít

Miloš s Michaelou měli smůlu, že jejich telefony už déle kvůli jiné drogové kauze odposlouchávala policie, ty je usvědčovaly z naplánování a zajištění potřebných pomůcek k vraždě: injekčních stříkaček i omamných léčiv.

„Nemohu se ztotožnit s obžalobou, soud bych chtěl požádat o shovívavost, aby mě nevylučoval ze společnosti. Už vazba byla dostatečným trestem, je mi celé záležitosti líto, ale svého bratra jsem nechtěl zabít,“ tvrdil u soudu Miloš B.

Kála se i spoluobžalovaná. „Vím, že jsem udělala nějakou hloupost. Chtěla jsem jen, aby moje děti měly normálního tátu, ne feťáka. Byla jsem určitě připravena, že bychom mu nějak ublížili, ale ne že bychom ho chtěli zabít,“ uvedla.

Rozsudek osmi let není pravomocný, žaloba i odsouzení si u Krajského soudu v Ostravě nechali lhůtu pro odvolání.

