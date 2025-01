Zmijozel po středočesku: Pro vařiče drog si došla zásahovka

Na vařiče a dealery pervitinu si došlápli středočeští kriminalisté. Při akci pojmenované Zmijozel, podle jedné z kolejí ze světa Harryho Pottera, si došli pro pětici mužů, která kompletně zajišťovala servis spojený s drogou. Do akce při domovních prohlídkách šla i zásahovka. Recidivisty ve věku od 25 do 47 let už policisté obvinili.