Kočí zešílel? Koně myl v automyčce! Vyšetřuje ho policie

Polsko pobouřil případ z okresního městečka Maków Mazowiecki, kde dva lidé zavedli koně do automobilové myčky. Vyděšené zvíře se odtud pokoušelo utéci, ale přesto muselo podstoupit očistu vroucí vodou, stříkající pod vysokým tlakem. O týrání informovaly i celostátní televize, podle kterých vše vyšetřuje policie. Majiteli koně hrozí až tři roky vězení.

„Takové chování je naprosto nepřípustné! Je to nejen projev naprosté ignorance, ale také jasný příklad krutosti,“ usoudil místní portál, který zveřejnil snímky z myčky. „Tlakové myčky jsou určeny k mytí vozidel, ale živému stvoření mohou způsobit bolest, vážně poškodit kůži a dokonce trvale poškodit zdraví,“ připomněl. Mužům, kteří přijeli k myčce s koněm zapřaženým v bryčce, „naprosto chybí empatie, odpovědnost i jakékoliv znalosti, co zvířata potřebují“, usoudil.

Policii nikdo na týrání zvířete v myčce neupozornil, strážci zákona se pustili do vyšetřování teprve po analýze snímků na internetu, řekla televizi TVN 24 policejní mluvčí Monika Winniková. „Shromažďujeme důkazy. Spolupracujeme s veterinářem,“ řekla s tím, že na probíhajících úkonech závisí, jak bude vyšetřování pokračovat.

„Je to poprvé, co se tu něco takového stalo. Jsem otřesen z toho, co jsem viděl,“ řekl televizi TVP 3 vedoucí benzinky, u které se nachází myčka, poškozená vyděšeným koněm. Nahrávky z průmyslové kamery nejen šokovaly vedoucího, ale také policii umožnily identifikovat majitele koně z obce Malech. Na místo se kromě policejní hlídky vydal i veterinář, aby posoudil stav zvířete. V případě obvinění a odsouzení hrozí pachateli až tři roky za mřížemi, dodala stanice.