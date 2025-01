Turisté v Tatrách málem zemřeli kvůli ChatGPT: Náročný terén ve vichřici nedokázali zvládnout

Trojice turistů zůstala uvězněná ve vichřici potom, co se pokoušela přejít přes velmi náročný terén. Trasu si nezkušení horalové nechali doporučit umělou inteligencí ChatGPT. Ta jim sice navrhla tu nejkratší cestu, už však vůbec nevzala v potaz jejich zkušenosti ani počasí panující na vysoko položených horských cestách.

„Turisté se ChatGPT zeptali na tu nejkratší cestu. Bohužel, systém nebral v úvahu náročnost terénu ani fakt, že se jednalo o opravdu extrémní zimní podmínky,“ vysvětlil podle deníku Plus JEDEN DEŇ horský záchranář Andrzej Marasek. Výstup touto trasou by podle něj byl velmi náročný i v létě, během zimy a zhoršeného počasí se prý stává doslova životu nebezpečným. Podle záchranáře jde o historické prvenství. „Je to úplně poprvé, co jsme pomáhali turistům, kteří se spoléhali na ChatGPT. Svým způsobem tímto přepsali dějiny horského záchranářství v Tatrách,“ řekl.

Případ vyvolal poprask i na slovenské straně pohoří. „Kdybychom se spoléhali jen na umělou inteligenci, doslova by to znamenalo, že jdeme do hor bez mozku,“ upozornil Jaroslav Švorc, člen dobrovolnického sboru Tatranské horské služby. S tím souhlasil i šéfredaktor magazínu TouchIT Ondrej Macko. „Umělá inteligence je jako oheň, dobrý sluha a zlý pán. Často si ráda vymýšlí, poskytuje odpovědi, které nejsou úplně přesné,“ varoval.