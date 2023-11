Sophii uvázal majitel u plotu. Mladá učenlivá fenka teď čeká v útulku na nový domov

Opuštěné, u plotu uvázané fenky, si všimli kolemjdoucí, kteří na ni upozornili pracovníky útulku. „Hned jsme pro ni jeli, protože tam křičela. Je u nás už pár týdnů,“ řekla zástupkyně útulku Natálie Žigmondová.

Sophie je milá a mazlivá | Kateřina Bokrová Lang

Strýc vlkodav

Fenka, která v útulku dostala jméno Sophie, je zřejmě kříženec teriéra. „Má v sobě nejspíš ale i kousek vlkodava,“ řeka Natálie s tím, že pobyt v útulku zvládá Sophie dobře, protože se jí tamní dobrovolníci věnují a pečují o ni.

Sophie je roztomilá kříženka teriéra | Kateřina Bokrová Lang

Žádní zájemci

I když je Sophie ještě štěně a má tedy celý život před sebou, nepřihlásil se o ni zatím ani jediný zájemce, což dobrovolníky v útulku velmi mrzí. Podle nich je škoda, že tak mladý, přátelský a velmi kontaktní pes tráví dny v útulku, místo toho, aby dělal někomu radost. „Je opravdu hodně chytrá a vnímavá, takže si jí umíme představit při různých sportech, agility nebo canicrossu,“ řekla Natálie s tím, že by se hodila k aktivní rodině se staršími dětmi.

Nechce být sama

Sophie by potřebovala domek se zahradou, protože být zavřená v bytě by těžko nesla. „O samotě štěká, nechce být sama,“ nastínila Natálie její jediný problém s tím, že by se ale zřejmě dala samotě naučit, protože je velmi šikovná. Zvládá už i základní povely, přijde na přivolání.

V tomto kotci čeká Sophie na nový domov | Kateřina Bokrová Lang

Má ráda bully

Společnost jiných psů si Sophie vybírá, pozitivně reaguje zejména na bull plemena. „Jak vychází s kočkami, nevíme, nemáme to otestované. Je to ale štěně, majitel si ho může vychovat k obrazu svému,“ řekla. Dodala, že Sophie je naprosto zdravá, do nového domova půjde kastrovaná, čipovaná a očkovaná. Zájemci, kteří by jí ho chtěli dát, mohou, kontaktovat Psí útulek U Šmudliny písemně, a to na e-mail gabrielka333@seznam.cz.