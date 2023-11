Oči Míši pláčou: Zemřel mu pán a skončil v útulku. Nová rodina chlupáče vrátila

Noví majitelé, kteří si Míšu adoptovali, jej vrátili kvůli údajné agresivitě. „Nic takového jsme u něj ale nezaznamenali,“ řekla zástupkyně útulku Natálie Žigmondová s tím, že Míša potřebuje jen čas, aby si zvykl na nové prostředí.

Míša se zástupkyní útulku Natálií Žigmondovou | Kateřina Bokrová Lang

Čas, klid a prostor

Míša je už starší pejsek, který potřebuje svůj klid a prostor, což mu noví majitelé zřejmě nedali, nezískali si jeho důvěru, až ho nakonec vrátili s tím, že je nezvladatelný a nedá se s ním manipulovat. „U Míši je velmi důležitý respekt a důvěra. Pokud vám nebude důvěřovat, protože nebudete respektovat jeho hranice, nebude ani on respektovat ty vaše,“ řekla Natálie s tím, že pokud majitelé tvrdili, že je agresívní, mohlo jít o strachovou agresi.

Míša je roztomilý kříženec menšího vzrůstu | Kateřina Bokrová Lang

Nevyjel, nekousl

V útulku se Míša rozhodně jako agresívní neprojevuje. Je kontaktní, mazlivý, vděčný za každé pohlazení, přítomnost člověka vyhledává. S ohledem na svůj věk je už ale také někdy nervózní, nemá rád, když na něj doráží jiní psi. Pokud se mu něco nelíbí, upozorní na to zavrčením. „Nikdy ale po nás nevyjel, nikdy nikoho nekousl,“ řekla Natálie.

K dětem ne

Míša by se nejlépe cítil v domácnosti u starších lidí. K dětem není vhodný. „Ideální by pro něj byl aktivní senior, který by ho rozmazloval a bral ho na procházky,“ řekla Natálie s tím, že nejspokojenější by byl v domku se zahradou, určitě by ale zvládl i byt. V době samoty nic neničí, je v klidu a spí.

Míša je mazlivý, potřebuje jen čas, aby si zvykl | Kateřina Bokrová Lang

Zdravý, ve formě

Míša je na svůj věk ve skvělé formě. Nic ho netrápí, nemá žádné zásadní zdravotní problémy. „I když je mu deset let, jsem si jistá, že tady dalších osm až deset let určitě bude,“ dodala Natálie. Zájemci, kteří by chtěli dát Míšovi nový domov, ale i čas a prostor, aby si na něj zvykl, mohou kontaktovat tachovský útulek U Šmudliny písemně, a to na e-mail gabrielka333@seznam.cz.