Rona majitel vyhodil, uvázal ho u kontejneru. Vyfasoval pokutu, Ron teď čeká na laskavějšího pána

Rona se jeho majitel zbavil. Uvázal ho na provaz na staveništi za kontejnery. „Myslel si, že tam bude krytý, zachytila ho ale kamera. Pejska k nám přivezla policie, s majitelem běželo správní řízení, dostal pokutu,“ popsala spolumajitelka útulku Jana Kymrová, která se nyní o Rona stará.

Ron s majitelkou útulku Janou Kymrovou | Jana Ulrichová

Ze strachu kousal

Zpočátku byl Ron velmi vystresovaný. „Útočil na nás a kousal, protože se bál,“ řekla Jana. Teď už je všechno jinak. Z Rona se stal v útulku milý, kontaktní pejsek, který velmi přilnul k tamním pracovníkům. „Na svého člověka se nafixuje a má ho velmi rád,“ vysvětlila Jana.

Chce společnost

Ron je sice temperamentní, není to však pes vyloženě na sporty, nebaví ho hry ani aporty, je to společník. Stačí mu vycházky, které má rád, chce ale především společnost svého člověka. „Bude mu věrným parťákem, bude s ním jezdit na výlety, chodit do práce,“ řekla Jana s tím, že by se hodil k mladším i starším lidem, nevadí mu ani jiní psi.

Ron je mladý kříženec jezevčíka | Jana Ulrichová

Více návštěv

Ron je milý, veselý a temperamentní pejsek. Nových lidí se zpočátku bojí, trvá mu, než k nim získá důvěru. Noví majitelé by jej proto měli navštívit v útulku opakovaně, aby si na ně zvykl a odešel s nimi pak bez obav. „Je naprosto zdravý, nenáročný, někomu bude ještě skvělým parťákem,“ řekla Jana s tím, že zájemci, kteří by se ho chtěli ujmout, mohou kontaktovat Psí domov v Řepnici telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz