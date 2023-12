Silvestr jako noční můra očařů. Nebezpečná je pyrotechnika i kutilství, varuje expert

Na co oční lékař zvláště upozorňuje, jsou poranění očí během domácích a kutilských prací, se kterými se často setkává. Češi jsou národ kutilů, ale zapomínají na používání ochranných pomůcek.

„Nejběžnější a většinou nezávažná poranění způsobují zejména špony, kdy takové metalické tělísko uvízne v rohovce. To bývá bez větších následků a šponu lze ambulantně odstranit. Problémy způsobují vrtačky a různé brusky, třeba kotoučové. Tam se stane, že kovová špona vyletí a prorazí oko,“ přibližuje Kopecký.

Proto lékař doporučuje používat ochranné pomůcky při pracích v domácnosti, např. i štít.

„Často dochází k úrazům při vrtání, broušení a často při bouchání kovů o kov. Opět jsou to úrazy preventabilní, pokud by člověk měl ochranné brýle. V zahraničí, např v USA, pokud pojišťovna zjistí, že člověk v době úrazu neměl ochranné pomůcky, tak mu následnou léčbu nemusí proplatit. U nás je to benevolentnější,“ říká lékař.

Zároveň upozornil, že se setkal i s úrazy, kdy pacient procházel dílnou a odněkud přilétlo cizí těleso a poranilo ho. „To už jsou smolné situace, ale na druhou stranu jsou v podnicích a dílnách vyhrazené místnosti pro rizikovou činnost a zároveň by tam všichni měli používat ochranné pomůcky,“ varuje MUDr. Kopecký.

„Často vídáme poranění u automechaniků, kteří pracují s brzdami a pod auty, něco se uvolní a trefí je to do oka. Pravidelně vídáme poranění u dětí a mladistvých - např. jsme měli pacienta, kterého trefila do oka šiška na školním výletě, či dítě, které na zahradě zakoplo a spadlo na drát,“ vyjmenovává oční specialista.