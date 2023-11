Ryby

Poslední dobou máte dojem, že si vaši blízcí necení věcí, které pro ně denně děláte. Je pravděpodobné, že vám to bude líto a uzavřete se do sebe. Jenomže to je špatně. Naopak se začněte věnovat samy sobě a nehleďte na to, co si o vás jiní myslí.