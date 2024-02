„Osud je bohužel mnohdy velmi krutý. O život připraví i ty, kteří se pokoušeli ze spárů smrti vyrvat ostatní,“ zavzpomínal pro server novinky.cz na bývalou kolegyni Vítězslav Sladký z krajské záchranné služby.

Záchranářka pracovala více než 15 let jako výjezdová sestra a dispečerka na Domažlicku.

K tragické nehodě došlo ve čtvrtek 15. února po poledni na silnici druhé třídy u obce Mířkov. Škoda Yetti, kterou řídila mladší z žen, směřovala do Vidic. Z neznámých důvodů přejela do protisměru, vylétla ze silnice a narazila do betonového mostku.

„Obě vážně zraněné jsme desítky minut resuscitovali. Kolegyni Janu ani její maminku se ale bohužel oživit nepodařilo,“ dodal Sladký. Policisté nyní hledají případné svědky nehody, aby se ozvali na linku 158.

