Farář pistolník zadržený ve Vatikánu je Milan Palkovič z Velkých Losin: Vysvětlil, proč nesl zbraně k papežovi!

Podle italských médií je „hříšníkem“ Milan Palkovič (58), farář z Velkých Losin u Šumperku. Ten se ve Vatikánu v neděli dopoledne zrovna nacházel na Berniniho kolonádě se skupinkou dalších věřících z Česka, s nimiž se chystal na náměstí, aby byli svědky tradiční papežovy modlitby Anděl Páně. Jenže když nastal čas projít bezpečnostní kontrolou, kněz si zničehonic sundal tašku z ramene a podal ji jiné osobě ve skupince. To vzbudilo podezření přítomných policistů, kteří do zavazadla vzápětí náhledli a… Objevili malý arzenál! Uvnitř se nacházely plynová pistole, dva nože a šroubovák!

Cizí taška

„Farář se snažil ospravedlňovat tím, že taška nepatří jemu, ale jinému věřícímu ze skupinky,“ vysvětlili strážníci. Posléze byli kněz i s šedesátiletým majitelem tašky odvedeni na policejní stanici, kde podali další vysvětlení. Předměty měly podle mužů sloužit údajně k osobní ochraně, což nakonec Palkovič potvrdil. „Součástí skupiny byla i nevidomá dívka, s níž cestoval muž ozbrojený plynovou pistolí,“ popsal webu Novinky.cz. Dívka prý již dřív byla napadena. „Říkal, že ji má v Česku registrovanou a že si zjišťoval, že ji může v EU normálně nosit. Ale že do Vatikánu to asi neprojde. Poprosil mne, jestli bych ji vzal k sobě, že to bude lepší,“ cituje web faráře Palkoviče. Na oba muže, Milana Palkoviče a Libora Dvořáčka, bylo nakonec podáno trestní oznámení pro nedovolené držení zbraně, stíháni jsou na svobodě. Jediným plusem je fakt, že ani jeden neměl dosud záznam v trestním rejstříku.

Nedomyslel to

„Pan farář nedomyslel, že i když vezme tašku farníka k sobě do úschovy jako duchovní, že to prostě do Vatikánu, kde jsou jiné předpisy, nepatří...“ řekl Blesku poté, co se mu podařilo s duchovním spojit, mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka.

Losinští farníci o Palkovičovi: Je to dobrý člověk!

Znepokojivé zprávy muselo včera řešit olomoucké arcibiskupství i farníci z Velkých Losin. „Byla to chyba, nedomyšlení situace, ale rozhodně v tom nebyl žádný zlý úmysl,“ dušuje se mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka. A na obranu svého faráře se stavěli i věřící z jeho farnosti. „Je to velice milý a hodný člověk. Vždy se usmívá,“ řekla nám jedna z místních prodavaček a dodala: „Hodně se věnuje také dětem a mládeži. Chodí s nimi na túry, pořádá pro ně různé akce.“ A horlivě jí přitakoval další farník. „Je to milý člověk. Část svého času věnuje i bezdomovcům, kterým se snaží třeba zajistit práci či ubytování,“ konstatoval starší muž z Velkých Losin.