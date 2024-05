Česko ozářila dechberoucí polární záře. Experti řekli, kdy a kde se objeví znovu

V Česku byla v pátek v noci k vidění polární záře. Meteorologové a astronomové avizovali, že podmínky pro její vznik budou vhodné, ale nakonec předčily veškterá očekávání. Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) byla nejsilnější od roku 2003. Důvodem je, že Zemi zasáhla geomagnetická bouře nejvyššího stupně. Uvedl to podle agentury AFP americký Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA). ČHMÚ tvrdí, že záře se může objevit i v následujících dnech.

„Máme za sebou jednu z nejsilnějších polárních září za desítky let a před 24 hodinami by asi málokdo tipoval, co nastane. Intenzita polární záře byla taková, že ji mohli spatřit i obyvatelé Kanárských ostrovů, což je naprosto bezprecedentní,“ informoval Český hydromeorologický ústav na síti X.

Mimořádně silná bouře

Geomagnetická bouře, kterou zaznamenává NOAA, dosáhla nejvyššího pátého stupně. Bouři, která by měla pokračovat dnes i v neděli, způsobuji solární erupce.

NOAA vydal varování před možnými negativními dopady bouře. Fenomén může způsobit problémy například systémům satelitní navigace. Při obdobně silné bouři z roku 2003 zaznamenaly problémy elektrické distribuční sítě a transformátory ve Švédsku a Jižní Africe. „Většině lidí tady na zemi se ale nic nestane,“ cituje agentura AP vědce z NOAA Roba Steenburgha. Kvůli bouři jsou vidět polární záře i v místech daleko více na jih, než je obvyklé.

Objeví se znovu

Podle ČHMÚ je zemské geomagnetické pole stále velmi narušené. „I když geomagnetická bouře „zeslábla“ na stupeň G3 (v noci byla na nejvyšším stupni G5), ze Slunce k nám stále míří další sluneční erupce (dnes ráno se dokonce objevila další velmi silná třídy X5.8 – prozatím nejsilnější z celé řady). Ty mohou situaci opět posunout až do nejvyšších úrovní,“ píší meteorologové.

Podle nich je těžké predikovat, co nás v následujících dnech čeká, ale existuje velká šance, že obloha se znovu rozzáří. „Nelze vyloučit, že polární záře budou stejně intenzivní anebo ještě intenzivnější,“ uvádí ČHMÚ.

V noci na neděli bude více oblačnosti, a to zejména na východě Česka. „Noc z neděle na pondělí bude ale opět jasná na celém území a i zítra bude šance na polární záři,“ říkají meteorologové.