Policie slaví úspěch: Z Argentiny převezla do Česka muže podezřelého z 15 let staré vraždy!

Čeští policisté převezli z Argentiny do Česka muže podezřelého ze zhruba 15 let staré vraždy, který se skrýval v Jižní Americe. Argentinská justice se ho rozhodla v polovině dubna vydat. V tiskové zprávě o tom v neděli informoval mluvčí českého policejního prezidia David Schön. V posledních týdnech byli předáni do Česka také další dva lidé podezřelí z trestné činnosti. Od počátku letošního roku policisté eskortovali podezřelé za zahraničí ve 40 případech.