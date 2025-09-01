Nejbohatší osobou v Česku a na Slovensku je opět Renáta Kellnerová. Majetek její rodiny, která ovládá impérium PFF, je odhadován na 393 miliard korun. Vyplývá to z nejnovějšího žebříčku nejbohatších Čechů a Slováků, který sestavil magazín E15. Podle něj druhé místo patří podnikateli Danielu Křetínskému a třetí majiteli skupiny KKCG Karlu Komárkovi.
TOP 10 nejbohatších Čechů: Kellnerová dál kraluje, za ní Křetínský i Komárek. Kdo propadl?
1.Kellnerová stále první
Jak podotýká E15, letošní žebříček prošel výraznou změnou, ať už v pohledu toho, jak se pořadí nejbohatších Čechů a Slováků proměnilo, tak z hlediska metodiky. Letos s ohodnocením majetků pomáhala poradenská společnost KPMG.
E15 zmiňuje, že ne u všech českých podnikatelů lze dohledat relevantní informace, tak někteří v žebříčku chybí. Týká se to třeba majitele Hospodářských novin Zdeňka Bakaly či developera Petra Dědka. Hodnocena byla každopádně hlavně výkonnost jednotlivých společností, případně segmenty v korporacích k loňskému roku.
Pokud členové rodiny vlastní podíl ve stejném podniku, magazín je počítal dohromady. Renáta Kellnerová a její děti tak obsadily jednu příčku, ovšem protože rodina oznámila, že vyplatí Petra Kellnera juniora, a ten tak vypadne z PPF, příště bude počítán samostatně – a zcela jistě zamíří velmi vysoko.
Do odhadů jmění nebyly započítávány osobní aktiva jako jachty, tryskáče, rodinné nemovitosti nebo umělecká díla. Miliardové nemovitosti, které chce podnikatel zpeněžit, započítány byly, stejně jako investice do fondů, akcií a nemovitostí.
2.Křetínský druhý
Druhý je v aktuálním žebříčku Daniel Křetínský, majitel EP Group, pražské Sparty a vydavatelství Czech News Center, které vydává deník Blesk a provozuje servery Blesk.cz a E15. Jmění Křetínského je odhadováno na 349 miliard korun a letos je druhý.
3.Třetí je Komárek
Třetí se na seznamu ocitl majitel skupiny KKCG Karel Komárek se jměním 259 miliard korun, který se posunul ze čtvrtého místa.
Loni třetí místo držel Patrik Tkáč, avšak toho letos najdete na pátém místě společně s jeho otcem Jozefem Tkáčem.
4.Strnad na čtvrtém místě
Čtvrtý je zbrojař Michal Strnad, majitel Czechoslovak Group, se jměním 239 miliard korun, jenž patří mezi největší skokany. Ještě loni byl osmý a chlubil se 103 miliardami korun.
5.V žebříčku i Babiš
Šesté místo zůstává stejné, obsadil ho majitel CPI Group Radovan Vítek a stejně tak sedmé, které patří expremiérovi a majiteli holdingu Agrofert Andreji Babišovi (126 miliard korun).
Větší propad zaznamenal majitel Sev.en a fotbalové Slavie Pavel Tykač, loni pátý, letos se jměním 102 miliard korun osmý. Zato vyskočil na deváté místo z třináctého spoluzakladatel bankovního holdingu J&T Finance Group, Ivan Jakabovič.
6.Top 10 nejbohatších Čechů a Slováků 2025
- Renáta Kellnerová s rodinou - 393 miliard Kč
- Daniel Křetínský – 349 miliard korun
- Karel Komárek – 259 miliard korun
- Michal Strnad – 239 miliard korun
- Patrik Tkáč a Jozef Tkáč – 173 miliard korun
- Radovan Vítek s rodinou – 138 miliard korun
- Andrej Babiš – 126 miliard korun
- Pavel Tykač – 102 miliard korun
- Ivan Jakabovič – 86 miliard korun
- Martin Drda s rodinou – 74 miliard korun
