Do sebemenších detailů propracované zvětšeniny včel, komárů, bzučilek, mravenců či ostnohřbetek sochaře Michala Olšiaka (45) jsou nově k vidění v pavilonu H na brněnském výstavišti. Tvůrce se svým týmem vystavuje dvacítku hmyzích exponátů ve světové premiéře po 10 letech usilovné práce.

U zrodu prvního exponátu stál nákup makrolupy pro jeho syny. „Když jsem pod ni dal brouka, otevřel se mi nový vesmír. Takové množství detailů, ta dokonalá symfonie tvarů a barev - naprosto mne to ohromilo," prozradil Olšiak.

Prvním jeho výtvorem se stal šestimetrový brouk nosorožík filipínský. Většina exponátů, které jsou v Brně k vidění, jsou až pět metrů dlouhé, některé váží i jednu tunu. Každý detail je věrně vytvořen na základě dlouhých hodin pozorování.

Olšiak: Svět hmyzu je fascinující

Sochař a malíř Michal Olšiak (45), rodák ze Žďáru nad Sázavou, se po gymnáziu věnoval malířství a sochařství. Je autorem desítek soch z betonu a písku nebo kamene, které lze najít v Česku, Německu či Itálii. Projekt Megabrouci je výsledkem deseti let usilovné práce. Blesk.cz se svěřil rozhovoru.

Proč právě hmyz a ještě v nadživotní velikostí?

„Mám rád přírodu a ty své hmyzáky jsem objevil až díky makrolupě. Když jsem to uviděl, hned mě to prásklo. Nikdo je v takové podobě nikdy neudělal, měl jsem jasno. Začali jsme nosorožíkem filipínským, pak byla včela medonosná. Když se rozjel tým, mohli jsme pracovat na více věcech naráz.“

Proč jste sáhl po komárovi, hodně neoblíbeném hmyzu?

„Komár má hodně chmýříček, je zajímavé vědět, co nám pije krev (úsměv). Pro řadu lidí, kteří ho zaplácnou, je pak překvapení, když ho spatří v kompletní podobě. To byla dobrá volba. Ale za vůbec nejpovedenější považují bzučivku, tam už jsme věděli co a jak, ta je totálně přesně udělaná.“

Z čeho jsou vaši hmyzáci složení? A jak dlouho trvá výroba?

„Základem je železná konstrukce, sklolaminát, pak se brousí, barvy, nakonec se dodají chlupy. Třeba na včele dělalo pět lidí celý rok. To jsou odhadem tisíce hodin.“

Bude výstava putovní, má ambice prorazit do světa?

„Uvidíme, jak obstojí tady v Česku. Ale plán je, že by měla objet svět.“

Mravenec, včela, moucha…bude výstava zajímavá i pro děti?

„Já myslím, že zaujme úplně všechny generace.“

5. 10. 2023 – 31. 1. 2024, Brněnské výstaviště - pavilon H (tramvaj č. 1 - zastávka: Výstaviště, hlavní vstup)

Otevírací doba: denně 10:00 - 18:30, vstup do expozice možný nejpozději v 18:00. Zavírací dny: 24. 12., 25. 12. 2023 a 1. 1. 2024

Ceny vstupenek:

Základní vstupenka: 350 Kč, dětská vstupenka (od 5 let a do 15 let věku): 300Kč, ZTP/P: 350,- Kč + 1 zdarma, školní skupiny od 10 lidí: 200,- Kč za vstupenku (pedagogický dozor zdarma)