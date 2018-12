Kristínku (†16) srazil bezohledný řidič na přechodu. Chyběl jen krok a mohla být naživu!

Mladá dívka Kristínka (†16) už do školy nikdy nedorazí. Její život vyhasl během tragického rána ve slovenských Rajčanech. Dívku jako každý den vyprovázela na autobusovou zastávku vzdálenou od domova jen několik metrů její babička. Ta ale nyní nemůže pro pláč ani mluvit.

Kristínka si ráno přehodila školní tašku přes ramena a vydala se na autobus. Na zastávku ale nikdy nedošla. Z jejího domova je to přitom jenom pouhých pár metrů daleko. O život ji připravil 34letý Tomáš z 90 km vzdálené obce Žabokreky. Podle svědků jel rychle a dívku srazil téměř na konci přechodu. Od chodníku ji dělil jediný krok.

K tragické nehodě došlo v úterý kolem sedmé hodiny ranní. „34letý řidič osobního auta srazil na přechodu pro chodce 16letou dívku. Vyšetřovatel zahájil trestní stíhání ve věci přečinu usmrcení," potvrdila webu Pluska.sk nitranská policejní mluvčí Božena Bruchterová.

Od zastávky ji přitom dělilo jen pár metrů. Krátkou cestu znala nazpaměť. Šla přes přechod na druhou stranu cesty. „Byla již na posledním pásu přechodu, od chodníku ji dělil už jen krok, když ji srazil. Letěl jako divoká svině, musel jet alespoň 80 nebo 90,“ řekla svědkyně z nedaleké bytovky.

„Objel ještě i auto, které odbočovalo do družstva. On tu lítal takto vždy, bylo jen otázkou času, kdy se stane neštěstí," dodala o Tomášovi, řidiči auta smrti. Zároveň popsala, že se k nehybně ležícímu tělu okamžitě seběhli lidé. Všichni se Kristínce snažili pomoci.

„Hned ji začali oživovat, volali záchranku. Jedna paní, co byla na zastávce, je zdravotnice, pokoušela se jí pomoci, bylo to úplně strašné. Potom ji oživovali ještě hasiči a záchranáři. Zkoušeli to téměř tři čtvrtě hodiny,“ dodala svědkyně.