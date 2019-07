Dovolená se změnila v horor: Feťák u mýtné brány najel do rodiny ve škodovce

Na co proboha myslel? Silně zdrogovaný řidič Ozren M. (35) usedl pod vlivem návykových látek za volant svého BMW a vyjel na chorvatskou silnici. U vjezdu Sveta Helena na dálnici A4 na trase Záhřeb – Goričan najel u mýtné brány do vozu a vážně zranil tři dovolenkáře a členy jedné rodiny. Ti nyní bojují o své životy v nemocnici.

Nehoda se stala ve čtvrtek v 12:45. Nyní se na veřejnost dostalo nové video, které šokovalo celé Chorvatsko. Hasiči z jednotky Sv. Ivan Zelina byli na místě nehody po tragédii jako první. Vypověděli, že byli zraněni tři lidé – rodiče a jejich dítě z Maďarska. Bohužel všichni vážně.

BMW do vozů narazilo v děsivé rychlosti

„Na mýtnici byla právě dvě auta s maďarskou registrační značkou, když do nich velkou rychlostí vrazilo BMW,“ uvedl velitel hasičské jednotky Ivica Mačković pro chorvatský deník Jutarnji list. Policie poté vyslechla očité svědky a dokončila prvotní fáze vyšetřování.

Řidič jel podle strážců zákona rychlostí 150 km/h. Byl pod vlivem drog a léků na předpis. Bez jakéhokoliv brzdění najel do škodovky rodiny, která stavěla kvůli mýtnému. Auto vyletělo do betonové stěny, následně do dvou mýtných domů a nakonec do zadní části vozu značky Audi. Kovová část kola odletěla a zasáhla stojící ford.

Řidič byl zfetovaný

Ozren byl obviněn z veřejného ohrožení, jízdy pod vlivem návykové látky a nerespektování povolené rychlosti za volantem. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na osm let. Vyšetřovatelé se nyní snaží zjistit, zda při jízdě netelefonoval se svou přítelkyní. To by mu ještě přitížilo.

Zraněnými jsou někdejší tenisový trenér Daniel Dobrenov (38), jeho manželka Anna a jejich společný sedmiletý synek. Rodina se v osudný den vracela do Budapešti po letu z daleké Austrálie. Jejich škodovka se jim nakonec stala málem rakví. Vyhráno však stále nemají, v nemocnici bojují o své životy.