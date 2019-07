Honzu (24) přejel a zmrzačil traktor, stále je ve vážném stavu: Rodina odmítla sbírku

Podle jednoho z místních se Honza s traktoristou krátce před incidentem viděl a zdravil. Co přesně se v poli stalo, je zatím nejasné. „Nebylo to čistě hrachové pole, ale asi metr vysoká směska,“ řekl Blesku svědek. Honza na poli údajně trhal a pojídal hrách. Kolem třetí hodiny pak vyjel traktor.

Není jasné, jestli 24letý mladík v hrachu usnul a nebyl vidět, nebo jestli se ve vysokém porostu schovával, aby ho traktorista neviděl. Je možné, že si Honza přes rostliny nevšiml zapnuté žací lišty, která mu pak amputovala nohu nad kolenem, druhou pod kotníkem a navíc i kus ruky.

Mladík týden po incidentu leží ve vážném stavu v brněnské nemocnici. Policisté věc vyšetřují a zatím ji nechtějí blíže komentovat. Osud mladého nešťastného Honzy podle starostky Miroslavy Švaříčkové není obyvatelům Brtnice lhostejný.

„Stále je ve vážném stavu. Honzíkovi přejeme hodně sil, aby to zvládl. Všichni na něj tady myslíme. To mohu říct snad za všechny občany, protože se všichni ptají a mají o něj starost,“ sdělila serveru TN.cz. Starostka jménem obce nabídla Honzově rodině finanční pomoc formou veřejné sbírky. Ta to zatím odmítla.