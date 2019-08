Kozoroh

V tomto týdnu si dáte pořádně do těla! Nejhorší to pro vás bude v pracovní oblasti, protože nejste pevní v kramflecích. I když se snažíte, narážíte na další a další překážky. Nebojte se, zatněte zuby a zaberte ze všech sil. Vyplatí se vám to.