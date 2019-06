Zdrogovaný řidič se řítil Hradcem v kradeném autě rychlostí až 150 km/h! Řidičák nikdy neměl

Královéhradečtí policisté v úterý pronásledovali vozidlo, které se řítilo obrovskou rychlostí centrem města. Řidič se uháněl až 150 km/h a jel takto několik kilometrů. Svým extrémně nebezpečným chováním ohrozil zdraví a životy kolemjdoucích a naboural několik aut. V pronásledovaném vozidle seděly ještě další osoby. Řidiči, u nějž byla zjištěna přítomnost pervitinu, hrozí 3 až 8 let vězení.

„V úterý 18. 6. v půl jedenácté dopoledne si hlídka pohotovostního a eskortního oddělení v Hradci Králové v ulici Průmyslová všimla osobního vozidla značky BMW 520, o jehož řidiči věděla, že má vysloven zákaz řízení. Hlídka řidiče vyzvala k zastavení, on ale šlápl na plyn a začal ujíždět směrem do centra,“ uvedla policejní mluvčí Královéhradeckého kraje Iva Kormošová.

Video Honička v Hradci Králové - youtube/policie čr

Řidič ujížděl rychlostí až 150km/h po Střelecké a Sokolské ulici okolo nemocnice a také bočními ulicemi. Dostal se až k čerpací stanici v městské části Třebeš. Tu objel a směřoval zpět do centra po ulici Zborovská. Poté zahnul k nemocnici, prorazil závoru a projížděl areálem, až následně narazil do zdi. Během honičky přejížděl plné čáry do protisměru, kličkoval mezi auty, projížděl na červenou a řítil se po cyklostezce téměř 100 km/h. Také naboural dvě auta. „Je až s podivem, že nikoho nezranil,“ řekla mluvčí.

„Osádka, kterou tvořili tři muži ve věku 29, 24 a 22 let byla zadržena a převezena na služebnu. Všichni byli pod vlivem pervitinu a kromě řidiče se nikdo nezranil. Policisté zjistili, že po BMW bylo vyhlášeno celostátní pátrání, jako po vozidle odcizeném. Jelikož krádež vyšetřují kolegové z jiného kraje, bude jim auto v nejbližší době předáno,“ dodala Kormošová.

Dva mladší muži byli po podání vysvětlení propuštěni. U řidiče policisté přišli na to, že za poslední 4 měsíce jej již čtyřikrát chytili při řízení motorového vozidla, přestože nikdy nevlastnil řidičský průkaz. Od roku 2005 mu opakovaně udělují zákaz řízení. Ve středu podal vyšetřovatel návrh o vzetí do vazby z důvodné obavy, že muž bude trestnou činnost opakovat.