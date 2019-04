Policisté dnes zveřejnili video dramatické honičky z minulého týdne. Kolem jejich služebního auta doslova prosvištělo mezi Vracovem a Vacenovicemi BMW. „Řidič se následně řítil vysokou rychlostí i přes Vacenovice,“ uvedl mluvčí policie Petr Zámečník.

Narkoman vůbec nebral ohled na to, že projížděl několika křižovatkami a projel i stopkou. Následně se otočil a jel nazpět na Vracov. „Pak odbočil do lesa, kde se policejnímu vozu ztratil z dohledu. To už ale po něm pátralo několik hlídek. Brzy našli auto odstavené v Miloticích a řidič seděl vedle něj,“ dodal mluvčí policie.

Jedná se o recidivistu. „Má za sebou řadu majetkových i drogových deliktů a po sobě jdoucích zákazů řízení. Aktuální zákaz má do roku 2020. Nyní byl pod vlivem amfetaminu. Policisté mu zabavili auto a budeme podávat návrh na jeho propadnutí,“ dodal Zámečník.