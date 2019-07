Váhy

Když budete pozorně naslouchat svým potomkům, přijdete na kloub tomu, co je v současnosti trápí. Naštěstí nepůjde o nic, co by se nedalo při troše dobré vůle vyřešit. Vyžadujte upřímnost za upřímnost. Nedivte se, že vás to přesto pořádně zabolí.