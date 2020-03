Školačka Nikolka se v sobotu vydala na procházku se svým psem ve slovenském městečku Janovce. Když se dlouho nevracela domů, tak se ji vydali její příbuzní hledat. Našli ji bezvládně ležet u lesa v blátě. Třináctiletá dívka měla roztrhané šaty, byla zraněná a podchlazená. Holčička skončila v nemocnici v umělém spánku. Co se jí stalo, je záhadou. Někteří říkají, že ji napadla její fenka, další, že to mohl být vlk!

Na ARU v umělém spánku skončila Nikolka, která byla v sobotu nalezena u lesa poblíž obce Janovce u Bardejova. Třináctiletá dívka odpoledne vzala svou fenku Nelu na procházku. Podle informací slovenského deníku Nový Čas mohly uběhnout čtyři až pět hodiny a Nikolka se stále nevracela domů.

Její příbuzní se začali strachovat, a tak se po ní začali shánět. „Volali jejím kamarádkám, mezi nimi i mně. Věděli jsme, že chodívala na procházky k lesu,“ uvedla jedna z kamarádek. Nikolku pak skutečně nalezli u lesa. „Tam ji našli, ale co se jí stalo, to nevím,“ dodala školačka.

Školačku na procházce brutálně potrhala neznámá šelma: Místní tvrdí, že zaútočil vlk!

Nikolka bezvládně ležela v blátě, byla potřísněná krví. Školačka měla poraněnou nohu, roztrhané šaty a vytrhané chomáče vlasů! „Když ji našli, byly její šaty roztrhané a poházené okolo ní. Na pohled neměla žádné těžké zranění, jen na jedné části těla měla vytrhnuté svaly a na zádech škrábance. Měla i vytrhnuté chomáče vlasů. Neumíme to vysvětlit,“ popsal hrůznou scénu její dědeček Andrej (71) pro Nový Čas.

Poté, co na místo dorazili záchranáři, byla dívka převezena do nemocnice do Košic. „Pacientka je hospitalizována na oddělení ARO v umělém spánku,“ řekl ředitel Dětské fakultní nemocnice v Košicích Igor Jenčo. Co se Nikolce na procházce stalo, je záhadou. Podle informací TV Markíza někteří tvrdí, že dostala epileptický záchvat a napadl ji vlastní pes!

To však její dědeček vylučuje. „Mohl to být vlk i toulaví psi. To, že by ji napadla naše Nela, nepřichází v úvahu, znají se odmalička. Existuje i možnost, že vnučka odpadla, jelikož trpí epilepsii a tehdy ji mohl napadnout vlk. Je známé, že když se někdo nehýbe, tak může přijít k němu. Možné je však je i to, že zranění vznikla, když ji náš pes chtěl probrat. Když ji našli, byla podchlazená. Otec i máma jí vždy říkali, aby nikam nechodila sama a teď se stalo tohle,“ vysvětlil senior pro Nový Čas.

Ovšem podle Jána Viskupa, šéfa Okresní myslivecké komory v Bardejově, je pravděpodobnější, že byla napadena divočákem. „Pravděpodobnější se mi zdá, že na ni mohla zaútočit bachyně, která chránila mladé,“ sdělil Viskup.