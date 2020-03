Na první pohled vzorný otec od rodiny a pastor, který si vzal do opatrovnictví opuštěnou dívku. Jeho čin však nebyl tak nezištný, jak by se mohlo zdát. Teenagerku totiž znásilňoval a zplodil s ní dítě! Výčitkami svědomí však ve vězení rozhodně netrpěl, a naopak plánoval jak se pomstí všem, kdo ho pomohli dostat za mříže.

Jacob Malone (37), navenek vzorný manžel a otec tří dětí, před několika lety pracoval jako pastor v Mese v Arizoně. V tu dobu do jeho kostele docházela také dvanáctiletá dívka. Když jí bylo 17 let, Malone ji pozval, aby bydlela s ním a s jeho rodinou. Dokonce se s nimi přestěhovala do Pensylvánie a Malone se stal jejím opatrovníkem!

Dívka vypověděla policii, že ji pastor poprvé obtěžoval na podzim roku 2014, několikrát jí prý dal také alkohol, takže byla opilá, když došlo k sexuálnímu napadení, nemohla se dostatečně bránit. O rok později dívka otěhotněla! Když se tuto skutečnost dozvěděl pastor Wiggins, který pracoval pro stejnou církev jako Malone, začal okamžitě jednat a věc ohlásil policii. Malone poté rezignoval a přiznal, že je otcem dítěte. Tvrdil však, že dívku neznásilnil! Nakonec si odseděl několik let ve vězení.

Nyní však vyšla najevo nová skutečnost a Malone byl chvíli po propuštění opět zatčen. Ukázalo se totiž, že bývalý pastor za mřížemi rozhodně nezpytoval svědomí, ale naopak osnoval pomstu! Údajně zaplatil v přepočtu 115 000 korun svému spoluvězni Angelo Tomeoovi aby zabil soudkyni. která se zabývala jeho případem a pastora, který na celou kauzu upozornil policii. Jinému spoluvězni se pak měl svěřit, že „se chce pomstít všem, co se podíleli na jeho případu.“ Oba jeho spoluvězni však celou věc oznámili úřadům. Muže tak čeká další stíhání a následky pro něj mohou být velice vážné.