V 11 letech matkou! Znásilňovaná holčička porodila dítě doma do vany: Šílené vysvětlení rodičů

Když s podchlazeným novorozencem, který měl ještě pupeční šňůru s kusem placenty, přišli manželé do porodnice, lékařům se hned něco nezdálo. Muž navíc tvrdil, že je to jeho dítě a on ho našel na verandě domu. Prý ho tam odložila jeho bývalá přítelkyně. Policie zahájila šetření a zjistila, že pravda je zřejmě mnohem děsivější.