Dominik s o dva roky starším Patrikem byli jako dvojčata. „Páťa byl takový tahoun. Měl rád život, byl kamarádský a odvážný. Ničeho se nebál,“ líčí maminka Marcela Wirthová. Dominik na něm doslova visel. Pak ale vše změnila vážná nemoc.

Lékaři Patrikovi zjistili rakovinu stehenní kosti. Přišel o nohu. Už se zdálo, že se chlapec uzdraví, náhle ale zemřel kvůli metastázám. „Dominik to nesl těžce. Byl zlý na nejmladšího syna Tobíka, vyčítal mu, že je na světě místo Patrika,“ pokračovala. Malou holčičku (†6) našli na Olomoucku mrtvou: Na pískovišti zbyla jen bábovička

Zlepšení jen na chvíli

Vše se změnilo před osmi lety s novým přítelem Marcely. Kluci ho měli rádi a vše se zdálo být opět v pořádku. „Letos v lednu se ale Dominik hodně opil, prý ze stesku po bráškovi. A pár dní nato byl pryč. Slehla se po něm zem,“ zoufá si maminka.

Policie vyhlásila pátrání 24. ledna. O mladíkovi nejsou žádné nové zprávy. „Dominiku, prosím, ozvi se své rodině. Máme o tebe velký strach. Stačí ujištění, že jsi živý a zdravý. Věřím, že tvůj starší bráška na tebe shůry dohlíží,“ vzkazuje zoufalá maminka. Dramatické pátrání se smutným koncem: Patrika (†19) našli mrtvého

Co Dominik tajil?

Než mladík zmizel, nezdálo se rodině na jeho chování nic divného. „Mysleli jsme, že chodí do školy. Měl před maturitou, dopřávali jsme mu klid na učení. Jak se ale ukázalo, ve škole nebyl už několik dní,“ podotkla Marcela Wirthová. O Dominikovi nic neví kamarádi, spolužáci ani učitelé. „Neboj,“ byla poslední slova, která od syna před jeho zmizením slyšela. Byla to odpověď na to, aby nezaspal do školy.

Poslední stopa je z Paříže!