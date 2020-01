Týdenní pátrání po muži (37), který se vyhýbal nástupu do vězení, vyřešili brněnští policisté. Pátrání je dovedlo až do jedné z restaurací, kde se hledaný často občerstvoval. Když mu návštěvu mužů zákona oznámili další štamgasti, raději se sám přihlásil. Nebyl to jediný úspěšný zásah policistů.

„Hledaný očividně od zdejších návštěvníků zjistil, že se nad ním stahuje smyčka. Hru nervů nevydržel a sám se přihlásil na tamější policejní služebně, odkud byl eskortován do brněnské vazební věznice,“ shrnul policejní mluvčí Petr Vala.

Další trefa do černého se povedla brněnským mužům zákona ve středu o půl desáté večer poblíž fakultní nemocnice. Podezřele jedoucí auto značky Ford řídil chlapík, na kterého vydal okresní soud zatykač.

„Šofér má navíc v současné době platný zákaz řízení až do září 2020. Z tohoto důvodu mu bylo policisty sděleno podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, nyní tak musí počítat s dalším trestem," upozornil policista.

Zabili dvě mouchy jednou ranou

Při posledním případu zaujala hlídku na liduprázdné noční ulici nesourodá dvojice, nezletilá dívka doprovázená mužem (32). Jak se ukázalo při kontrole dokladů, zabili policisté dvě mouchy jednou ranou.

„V policejním hledáčku byli totiž oba dva, muž za to, že odmítal respektovat výzvu nástupu do vězení a, dívka za to, že utekla z dětského domova. Muže poté eskortovali do káznice a dívku do specializovaného školského zařízení,“ uvedl mluvčí.

