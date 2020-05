Šéf stavební firmy nastříkal dětem do krku montážní pěnu: Zavraždit chtěl i exmanželku (ilustrační foto). (Autor: Městská policie Most)

Jeho stavební firma se dostala do vážných finančních problémů a žena se od něj před dvěma lety odstěhovala. Laurent F. ji začal vinit za všechny své problémy. Jeho posedlost odplatou dosáhla vrcholu v květnu 2019. Chtěl se své ženě pomstít co nejhorším způsobem. Tak, aby jí co nejvíc ublížil. Proto zavraždil jejich společné děti a uložil je do postýlek, aby to vypadalo, že jen spí!