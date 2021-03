Tomáš (†31) a Stano (†30) odešli provozovat svůj koníček ve středu večer. Řekl to jejich kamarád Igor (30), který unikl smrti tím, že se svými parťáky tentokrát nešel. „Zdržely mě pracovní povinnosti,“ prozradil webu Nový Čas. „Někdo hraje tenis, někdo běhá, my dělali tohle,“ podotkl k volbě nebezpečného hobby.

„Včera večer se nám podařilo dostat k tělu muže, který je blíž. Prostor v chodbě je maximálně pro jednu osobu a hrozí tam zával,“ upřesnil pro web Noviny.sk ředitel Hlavní báňské záchranné stanice Stanislav Paulík. „Je to celkem asi 20 metrů dolů do hloubky,“ dodal záchranář Miroslav Krkoška. Chodba ústí do podzemních prostor, kde se člověk může už i postavit.

Igor ve čtvrtek ráno, když zjistil, že se kamarádi nevrátili domů, šel přímo do jeskyně. Pár metrů od vchodu našel ležet Tomáše, o kus dál pak i Stana. Oba byli mrtví, zalarmoval proto policii. Nikdo z nich prý nikdy nesmyslně neriskoval, už kvůli svým dětem.Tomáš byl podle Igora veselý chlap, který miloval motorky a v minulosti na nich i závodil. Zůstal po něm malý syn, vychovával ho sám.

Na místo trojice chodila hledat opakovaně, vždy tam vál silný průvan. Osudný den bylo ale podle všeho něco jinak. „Jediné, co se zřejmě změnilo, bylo to, že se za poslední dny oteplilo. Proto pravděpodobně došlo ke změně proudění vzduchu. Toto je jediné vysvětlení toho, co se stalo,“ domníval se Igor v rozhovoru pro web o možných příčinách tragédie. Báňští záchranáři na místě naměřili vysoké hodnoty oxidu uhelnatého - dva kamarádi se v jeskyni udusili, Igor měl velké štěstí, že při jejich nálezu nezahynul také.

„Byli to skvělí chlapi, neznám lepší. Je mi z toho strašně,“ zoufá si Igor nad smrtí kamarádů. To ráno vypáčil i ocelová dvířka, která při vstupu do šachty společně nechali vyrobit právě proto, aby stála v cestě prudkému větru.

Muži si údajně udělali i větrací komín a měli na místě elektrickou centrálu. Na výraznou změnu průvanu to ale nejspíš nestačilo. „Nějaký komín tam je, nevíme, zda to je propojené. Možná to tak bylo, ale to ukáže další vyšetřování,“ řekl pro web Paulík. Případ řeší policie, která bude místo po celou dobu hlídat.