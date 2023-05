Záběry z děsivé nehody: Muž (†75) zemřel po hororovém karambolu!

Záchranné složky o víkendu vyjížděly do slovenské obce Němčice. Při tragické nehodě tam zemřel pětasedmdesátiletý motorkář. Děsivou dopravní nehodu zachytily bezpečnostní kamery.

Slovenští policisté na sociální síti facebook zveřejnili video nehody, k níž došlo v neděli 7. května v Němčicích. „Pětasedmdesátiletý řidič motocyklu BMW pravděpodobně nedal přednost motocyklu Honda, který řídil dvacetiletý muž,“ uvedli policisté na sociální síti s tím, že staršího muže transportoval vrtulník do nemocnice v Nitře, kde ale svým zraněním podlehl.

Video Při tragické dopravní nehodě v obci Němčice zemřel motorkář (†75). - Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj Video se připravuje ...

Pod příspěvkem policistů se objevil komentář muže, který byl údajně svědkem nehody. „Stalo se to pár metrů přede mnou, dělali jsme, co jsme mohli, no pán byl hned v bezvědomí (myslím, že už jak padal, byl mimo),“ napsal jeden z přihlížejících.

V ten samý den došlo i k dopravní nehodě v okrese Komárno, kde se střetl šestasedmdesátiletý řidič auta Renault Thalia se čtyřicetiletým motorkářem. Řidič auta podle informací Topky.sk nedal přednost. „Motocyklista byl se zraněními převezený do nemocnice, kde zraněním v nočních hodinách podlehl,“ uvedla policie.