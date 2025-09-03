Simona přihlížela utýrání synka Marečka (†2): Z vězení ji propustili
Zpět na svobodě je Simona T. (25), která přihlížela, jak její partner Josef Kuča (†22) utýral v únoru 2019 k smrti jejího ani ne tříletého syna Marečka. Žena si podle rozsudku z února 2021 měla odsedět 8,5 roku. Podle webu iDnes havlíčkobrodský okresní soud ženu podmíněně propustil, určil sedmiletou zkušební dobu a dohled probačního úředníka.
Rozhodující bylo, že se Simona v base chovala příkladně. „Lze předpokládat, že do budoucna by mohla vést řádný život, když plněním svých povinností po dobu dosavadního výkonu uloženého trestu odnětí svobody dostatečně prokázala snahu o polepšení,“ citoval iDnes z rozhodnutí soudu.
Simona dostala v base několik pochval a odměn. Chovala se slušně, klidně. Propuštění doporučil i klinický psycholog. „Svůj trest přijímá, je si vědoma svého pochybení… je schopna zpětného začlenění do společnosti,“ uvedl. Ženě pomohlo, že má na svobodě zajištěné zázemí a oslovila několik možných zaměstnavatelů.
Po smrti synka Marečka se kála, tvrdila, že její tehdejší přítel chtěl dítě převychovat. Jeho brutální metody dítě nepřežilo. „Jako matka jsem selhala,“ přiznala v dohodě o vině a trestu s tím, že její chování je neomluvitelné. Uvedla též, že zvažovala sebevraždu. Otřesné je, že o týrání chlapečka věděl i muž, který v té době s rodinou bydlel. Nijak nezakročil. Od soudu nakonec odešel s podmínkou.
Nebohé dítě zažívalo doma peklo. Otčím Kuča ho bil, kousal, pálil žehličkou, cigaretami, poléval ledovou vodou. Chlapečka utýral, ten zemřel v noci na 16. února 2019. Přivolanými záchranáři stav Marečka otřásl. Už mrtvé dítě bylo plné modřin, v chladné místnosti navíc leželo nahé na stole.
Soud poslal tyrana před pěti lety na 22 let do basy, ten po pravomocném verdiktu spáchal sebevraždu. Máma Simona se o rok později dohodla s žalobcem, trest 8,5 roku schválil ústecký krajský soud. Na památku utýraného dítěte vyrostl pomník v Praze na Vinohradech, v Lounech vysadili dobrovolníci strom. Lidé u něj zapalují svíčky, uklízí okolí. „Vzpomínka na Marečka nikdy nevyhasne,“ uvedli.
