Opilý kněz při divoké jízdě sešrotoval škodovku: Vůz ukradl biskupovi
Britský kněz Sion Hughes Carew si zadělal na pořádný malér. Po noční pitce s biskupem měl údajně církevnímu představenému ukrást auto. Při divoké jízdě nejdříve narazil do škodovky, s autem nakonec „zaparkoval“ v zahradní zdi.
K nehodě došlo podle britských médií už na konci října. Po jistém pátečním popíjení alkoholu si kněz od biskupa bez dovolení „půjčil“ auto, se kterým se pak následně vydal do ulic. Chaotická jízda ale neměla dlouhého trvání. Už po pouhých pěti minutách kněz naboural do zaparkované škodovky, s autem krátce nato skončil v zahradní zdi.
Jak okomentoval deník Daily Mail, odepsaná Škoda Octavia patřila příteli herečky Heather Bell, která od roku 1979 hraje postavu Clarrie Grundy v telenovele The Archers. Kněz dostal dvouletý zákaz řízení a tučnou pokutu. V tuto chvíli mu navíc hrozí i církevní degradace, čímž by přišel o svůj kněžský úřad.
