Michaela M. (30) z Ostravy porodila Lukášovi (33) tři dcery. On ale postupem času propadal pervitinu, žena si tak začala románek s jeho bratrem Milošem (37).
Soužití ve třech ale rozhodně nedělalo dobrotu. Na denním pořádku byly hádky, fyzická napadení i trestní oznámení. Novopečený pár se loni v únoru rozhodl Lukáše zbavit! Vymysleli takřka ďábelský plán – otrávenou svíčkovou.
Jenže Lukáš byl zrovna pod vlivem pervitinu a neměl chuť k jídlu. Otrávené nástraze tak unikl. Soud tehdy ženu neposlal o vazby, nahradil ji dohledem probačního úředníka.
Bodla ho dvakrát nožem
Jenže vztah mezi manželi se nijak nelepšil a to i přesto, že se žena odstěhovala do Pardubic za novým přítelem. Loni v říjnu tam na Lukáše zaútočila nožem!
Útoku předcházelo popíjení alkoholu a hádka. Michaela Lukáše opakovaně vyzývala, aby byt opustil. Když jí dal pohlavek, až spadla na skříň, došla si do kuchyně pro nůž a manžela bodla jednou do hrudníku a jednou do zad.
Muž z místa sám odešel, po ošetření ho z nemocnice propustili ještě tentýž den. Jediným přímým svědkem útoku byla nejstarší, tehdy šestiletá dcera, která se později svěřila vychovatelce v družině s tím, že „maminka pobodala tatínka“.
Moderátorka Petra Svoboda vyhrála soudní boj: Manžela jí zabil ředitel hotelů! Zvrátila jeho mírný trest
Je ráda, že ho nezabila
Žena se k útoku přiznala. Tvrdila ale, že si vzpomíná jen na první ránu. „Chtěla bych se ještě jednou omluvit za vzniklou újmu na zdraví. Bohužel jsem nezvládla situaci, byla jsem pod velkým psychickým tlakem, vyčítám si to, nedokážu si to vysvětlit a stydím se za to,“ uvedla s pláčem v úterý u odvolacího Vrchního soudu v Praze.
Řekla, že je ráda, že manžela nezabila, protože to by pro ni byl větší trest než odnětí svobody.
„Nejsem žádný blázen ani vrah, nedokázala bych ublížit ani zvířeti. Celý život jsem žila slušně a řádně, starala jsem se o své tři dcery, které miluji, a znamenají po mě vše. Tohle by nezvládla žádná žena. Kdyby si nechal pomoct a nechal se léčit, mohli jsme v klidu žít,“ dodala.
Soud ji původně odsoudil k úhrnnému trestu za oba pokusy na 15 let, vrchní ho definitivně snížil na 12,5 roku.
Přimluvila se i soudkyně
„Máme za to, že tento případ je případem, ve kterém je na místě snížení trestu pod spodní hranici,“ uvedla předsedkyně odvolacího senátu Michaela Pařízková a dodala:
„Obžalovaná nikdy neměla problémy se zákonem vyjma agrese vůči svému manželovi. On ji atakoval, pronásledoval až stalkoval. Je zřejmé, že se jednalo o toxický vztah. Obžalovaná zjevně nebyla schopná - i vzhledem ke svému intelektu - vyřešit situaci racionálně.“
Dcery jsou nyní v péči otce. Odsouzená žena mu musí zaplatit 70 tisíc korun za způsobenou újmu, dalších 50 tisíc korun dluží ministerstvu spravedlnosti a 18 tisíc korun zdravotní pojišťovně.
