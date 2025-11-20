Rozlícený otec našel puberťačky u fotbalového hřiště. Všechny tři zfackoval, jednu z nich brutálně zbil. „Poté, co upadla na zem, tuto kopal opakovaně do žeber a následně jí dvakrát přiložil svoji nohu na hlavu a přitlačil, čímž jí způsobil frakturu nosních kůstek, krvácení z nosu, pohmoždění krční páteře a žeber,“ citovaly novinky.cz obžalobu. Než muž odešel, vzkázal zbité dívce, že ji zabije, pokud napadení ohlásí.
Prý to byl jen zkrat
Městský soud v Brně dostal na stůl obžalobu pro ublížení na zdraví, nebezpečné vyhrožování a výtržnictví. Incident zhodnotil jako zkratkovité jednání při pocitu bezmoci, přesto poslal otce-mstitele na 20 měsíců do vězení. Ten se okamžitě odvolal.
Jednal ve stresu
„Čin nespáchal z pohnutek bezdůvodné agrese, nýbrž v reakci na opakovanou a závažnou šikanu, které byla dlouhodobě vystavena jeho nezletilá dcera právě ze strany poškozených. Jednal v náhlém rozrušení, pod vlivem silného emočního rozrušení a pocitu bezmoci, když měl za to, že situace není jiným způsobem řešena ze strany školy či příslušných orgánů,“ stálo v odvolání.
Muž uvedl, že se stará o dvě děti, činu litoval a vyhledal psychologickou pomoc. „Šlo o zkratkovité jednání pod tlakem stresu, obavy o blízkou osobu a frustrace z nečinnosti okolí,“ dodala k činu obhajoba.
Soud: Násilí je mu vlastní
Odvolací senát to ale neoměkčilo. Soudci upozornili, že muži hrozilo až pět let vězení. Navíc se do křížku se zákonem nedostal poprvé, neboť je recidivista.
„Trestné činnosti se dopustil velmi hrubým způsobem, a to vůči třem dětem – dívkám,“ napsali soudci. Stanovený trest s ohledem na to, že obžalovaný je násilným recidivistou, přičemž v minulosti byl opakovaně soudně trestán i nepodmíněnými tresty odnětí svobody. Místo výchovou své dcery tak stráví příštích 20 měsíců za mřížemi.
