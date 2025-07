Na Benešovsku zemřel mladík: Předávkoval se smrtící syntetickou drogou

Jednotky IZS k případu vyjížděly v úterý odpoledne. „Naše posádka zasahovala u mladého muže v obci Pyšely se zástavou oběhu. Po úspěšné resuscitaci jsme jej převedli na plicní ventilaci a převezli na ARO do benešovské nemocnice,“ uvedl mluvčí středočeských záchranářů Marek Hylebrant.

Jak na webu policie potvrdila mluvčí Barbora Schneeweissová, ještě tentýž večer mladík v nemocnici zemřel. Z prvotních odběrů krve vyplynulo, že mladík mohl být intoxikován velmi nebezpečnou chemickou látkou a syntetickými opioidy!

„(...) Do místa bydliště zemřelého muže byla vyslána i speciální chemická jednotka HZS, aby případná nebezpečná látka mohla být bezpečně zajištěna a nedošlo k ohrožení života a zdraví dalších osob,“ uvedla Schneeweissová.

Policie už v květnu vyšetřovala tři případy předávkováním zatím neznámou drogou, zřejmě též syntetickým opiodem. Pocházet by měla z Asie. „No, je to hrozný svinstvo. Dal jsem si to. Málem jsem umřel,“ uvedl v minulosti pro televizi Nova jeden z mladíků, který předávkování přežil. Drogu si prý objednal na internetu.

Jak k případu dodal ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych, v porovnání s heroinem je síla syntetických opioidů i několikanásobná. Přesné množství dávky přitom nemá nikdo šanci odhadnout. Požití drogy tak může být podle ředitele to poslední, co člověk udělá.

„Z předběžného výsledku soudní pitvy vyplývá, že muž zemřel na intoxikaci psychoaktivními látkami,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.

Účinky nitazenu jsou podle odborníků výrazně silnější než u jiných drog. Policisté od května vyšetřují tři případy předávkování pravděpodobně syntetickým opioidem. Dva lidé zemřeli, třetí díky včasné pomoci záchranářů přežil. V tuzemsku už policie odhalila nelegální laboratoře na výrobu syntetických katinonů, například klefedronu nebo mefedronu, které mohou uživatelé drog brát místo pervitinu, kokainu nebo extáze. Další ze syntetických drog, které se v ČR objevují, je fentanyl.